Скандал с депутатом, освещение в Евстюнихе, «Семья года» и Тагил без Деда Мороза

Действующий депутат Законодательного собрания и экс-депутат тагильской гордумы Вячеслав Малых оказался в центре скандала — против него могут возбудить уголовное дело за угрозы жизни и здоровью. Такая информация ранее прошла в СМИ, однако официальных комментариев на сей счет пока нет.