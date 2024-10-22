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Posted 22 октября, 17:22

Published 22 октября, 17:22

Modified 22 октября, 17:24

Updated 22 октября, 17:24

Скандал с депутатом, освещение в Евстюнихе, «Семья года» и Тагил без Деда Мороза

Скандал с депутатом, освещение в Евстюнихе, «Семья года» и Тагил без Деда Мороза

22 октября 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Стало известно, как тагильчане отпраздную День народного единства. В Евстюнихе восстанавливают уличное освещение. Семью Лебедевых чествовали в Москве. Поезд Деда Мороза до Нижнего Тагила в этом году не доедет. В Тагиле разгорается скандал с депутатом ЗакСо Вячеславом Малых.

Опубликована программа праздничных мероприятий в День народного единства. Жители Нижнего Тагила посетят выставки, концерты, инсталляции, квесты, а также «Фестиваль народных игр». Самый насыщенный день — 4 ноября, а накануне вечером в тагильских музеях пройдет традиционная «Ночь искусств».

Концерты, выставки и национальные костюмы: как Тагил отметит День народного единства
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В поселке Евстюниха уже через месяц появится новое уличное освещение — подрядчик заканчивает монтаж опор и светильников. Работы проводятся по многочисленным просьбам местных жителей.

Тагильский поселок Евсюниха ровно через месяц засияет яркими огнями
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Супруги Лебедевы из Нижнего Тагила стали «Золотой семьей», победив во всероссийском конкурсе «Семья года». Антонида и Юрий женаты уже 41 год. Они вырастили дочь, а теперь помогают воспитывать внуков. Всего в конкурсе в разных номинациях участвовали 11 тысяч семей, определены 88 победителей.

Семья из Нижнего Тагила стала «Семьей года»
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Действующий депутат Законодательного собрания и экс-депутат тагильской гордумы Вячеслав Малых оказался в центре скандала — против него могут возбудить уголовное дело за угрозы жизни и здоровью. Такая информация ранее прошла в СМИ, однако официальных комментариев на сей счет пока нет.

Депутата ЗакСО от Тагила Вячеслав Малых просят привлечь к уголовной ответственности
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Поезд Деда Мороза в этом году не приедет в Нижний Тагил — стало известно расписание состава, на котором путешествует новогодний волшебник. Поезд остановится в 60 российских городах. Первым в списке значится Тайшет Иркутской области, а завершится путешествие в Великом Устюге, где находится постоянная резиденция Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза не приедет в Нижний Тагил в 2024 году
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