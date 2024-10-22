Сухой воздух больше не проблема: лучшие лайфхаки по поддержанию влажности в квартире

Posted 22 октября, 07:44
Published 22 октября, 07:44
Modified 22 октября, 07:46
Updated 22 октября, 07:46
Когда воздух слишком сухой, первыми страдают кожа и волосы: кожа теряет влагу, становится сухой и шелушащейся, появляются трещинки, волосы теряют свой блеск и ломаются. Сухой воздух раздражает слизистые оболочки носа и горла, что может привести к частым простудам и аллергиям. Кроме того, постоянное пребывание в помещении с сухим воздухом может ухудшить общее самочувствие. Деревянная мебель и растения также страдают от сухого воздуха. Дерево трескается и деформируется, а растения увядают.
Если дома нет гигрометра, то определить уровень влажность воздуха можно с помощью нехитрых приспособлений.
Каждый раз после того, как примете душ или ванну, оставляйте дверь в это помещение открытой. Выходящие испарения будут увлажнять воздух в квартире. Также можно не сразу сливать воду из ванны, а дать ей сначала остыть — количество пара увеличится, — рекомендует портал «Лайфхакер».
Еще один доступный и простой способ — сушить вещи после стирки в комнате. Просто развесьте белье на сушилке или веревках. Испаряющаяся влага будет насыщать воздух. Единственное «но»: вещи должны быть как следует выполосканы, чтобы не дышать химией.
Также можно расставить в квартире емкости с водой. Конечно, выглядит это не всегда эстетично. Если вас раздражает нагромождение кастрюль или тазов, то попробуйте поставить в большой длинный поддон горшки с цветами и налить в него воды. Так вы решите сразу две проблемы: избавитесь от необходимости постоянно поливать цветы и сможете поддерживать необходимую вам влажность воздуха.
Используйте распылитель: просто разбрызгивайте воду время от времени. Это способ помогает бороться с сухостью, а еще вода снижает количество пыли в воздухе — дышать в квартире будет легче.
В конце концов, задумайтесь о приобретении увлажнителя воздуха, который решит вашу проблему качественно и быстро.
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Источник: lifehacker.ru.