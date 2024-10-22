tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 07:44

Published 22 октября, 07:44

Modified 22 октября, 07:46

Updated 22 октября, 07:46

Сухой воздух больше не проблема: лучшие лайфхаки по поддержанию влажности в квартире

Сухой воздух больше не проблема: лучшие лайфхаки по поддержанию влажности в квартире

22 октября 2024, 07:44
Фото: Photo by Milada Vigerova on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Сухой воздух — это головная боль, с которой многие из нас сталкиваются в холодное время года. Что такого плохого в сухом воздухе? Казалось бы, дыши себе и радуйся. Но на самом деле его вредность не стоит недооценивать. Как же бороться с проблемой?

Почему сухой воздух вреден

Когда воздух слишком сухой, первыми страдают кожа и волосы: кожа теряет влагу, становится сухой и шелушащейся, появляются трещинки, волосы теряют свой блеск и ломаются. Сухой воздух раздражает слизистые оболочки носа и горла, что может привести к частым простудам и аллергиям. Кроме того, постоянное пребывание в помещении с сухим воздухом может ухудшить общее самочувствие. Деревянная мебель и растения также страдают от сухого воздуха. Дерево трескается и деформируется, а растения увядают.

Ноги больше не будут ледяными: как очень дешево и просто утеплить холодный пол
Узнать подробнее

Как определить влажность воздуха в помещении без специальных приборов

Если дома нет гигрометра, то определить уровень влажность воздуха можно с помощью нехитрых приспособлений.

  • Стакан с водой. Потрясающе простой трюк! Наполните стакан водой и поставьте его на ночь в холодильник. Утром поставьте его в комнату, где хотите измерить влажность. На внешней стороне стакана через несколько минут образуется конденсат. Если он высохнет за пять минут то влажность слишком низкая. Если никуда не исчезает — влажность в норме. Если конденсата со временем становится больше, то влажность повышена.
  • Лист бумаги. Оставьте смоченный водой лист бумаги на столе на ночь. Если он полностью высох и стал ломким, влажность низкая.
  • Наблюдение за растениями. Растения — настоящие барометры влажности. Если их листья быстренько сохнут и опадают, скорее всего, воздух в помещении сухой.

Как повысить влажность воздуха

Каждый раз после того, как примете душ или ванну, оставляйте дверь в это помещение открытой. Выходящие испарения будут увлажнять воздух в квартире. Также можно не сразу сливать воду из ванны, а дать ей сначала остыть — количество пара увеличится, — рекомендует портал «Лайфхакер».

Еще один доступный и простой способ — сушить вещи после стирки в комнате. Просто развесьте белье на сушилке или веревках. Испаряющаяся влага будет насыщать воздух. Единственное «но»: вещи должны быть как следует выполосканы, чтобы не дышать химией.

Зараза в чашке чая: как нужно мыть чайник изнутри, чтобы убить все бактерии
Узнать подробнее

Также можно расставить в квартире емкости с водой. Конечно, выглядит это не всегда эстетично. Если вас раздражает нагромождение кастрюль или тазов, то попробуйте поставить в большой длинный поддон горшки с цветами и налить в него воды. Так вы решите сразу две проблемы: избавитесь от необходимости постоянно поливать цветы и сможете поддерживать необходимую вам влажность воздуха.

Используйте распылитель: просто разбрызгивайте воду время от времени. Это способ помогает бороться с сухостью, а еще вода снижает количество пыли в воздухе — дышать в квартире будет легче.

В конце концов, задумайтесь о приобретении увлажнителя воздуха, который решит вашу проблему качественно и быстро.

Ранее эксперты рассказали, как отмыть решетку на плите от липкого налета.

Источник: lifehacker.ru.

Экран ноутбука и ЖК-телевизора протираю только так: разводов нет и глаза не устают
Узнать подробнее
Читайте также:
О бане в доме забыла: ставлю на подоконник эти цветы — окна сухие и влажность в нормеЕсли в доме завелись инопланетяне: как легко и просто избавиться от мокриц в ваннойСтирать и гладить не нужно: 3 мгновенных способа освежить шторы в вашем доме
#Дарья Бобровицкая#Россия#Здоровье#Воздух#Проблемы#Дом#Окружающая среда#Влажность#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Сухой воздух#Гигрометр#Увлажнитель воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика