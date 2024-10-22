Сухой воздух больше не проблема: лучшие лайфхаки по поддержанию влажности в квартире

Также можно расставить в квартире емкости с водой. Конечно, выглядит это не всегда эстетично. Если вас раздражает нагромождение кастрюль или тазов, то попробуйте поставить в большой длинный поддон горшки с цветами и налить в него воды. Так вы решите сразу две проблемы: избавитесь от необходимости постоянно поливать цветы и сможете поддерживать необходимую вам влажность воздуха.