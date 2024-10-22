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Posted 22 октября, 12:09

Published 22 октября, 12:09

Modified 22 октября, 12:11

Updated 22 октября, 12:11

Свердловские полицейские возбудили 5 уголовных дел за угоны автомобилей

Свердловские полицейские возбудили 5 уголовных дел за угоны автомобилей

22 октября 2024, 12:09
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
В Свердловской области прошли рейды на выявление угонщиков среди водителей автомобилей.

Мероприятие было направлено на выявление случаев угонов автомобилей. Правоохранители отработали более трех тысяч мест хранения транспортов, более тысячи автостоянок, несколько сотен гаражей и торговых объектов, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По итогам рейдов было возбуждено пять уголовных дел. Также в Екатеринбурге поймали угонщика, который имеет восемь судимостей за аналогичные преступления. Он подозревается в краже двух машин.

Напомним, в Нижнем Тагиле проводились рейды по вычислению водителей, которые нарушают ПДД.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Рейд#ЧП#Угон автомобиля#18+#Екатеринбург#Инцидент
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