Свердловские полицейские возбудили 5 уголовных дел за угоны автомобилей

Posted 22 октября, 12:09
Published 22 октября, 12:09
Modified 22 октября, 12:11
Updated 22 октября, 12:11
Мероприятие было направлено на выявление случаев угонов автомобилей. Правоохранители отработали более трех тысяч мест хранения транспортов, более тысячи автостоянок, несколько сотен гаражей и торговых объектов, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По итогам рейдов было возбуждено пять уголовных дел. Также в Екатеринбурге поймали угонщика, который имеет восемь судимостей за аналогичные преступления. Он подозревается в краже двух машин.
Напомним, в Нижнем Тагиле проводились рейды по вычислению водителей, которые нарушают ПДД.