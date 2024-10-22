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Posted 22 октября, 16:16

Published 22 октября, 16:16

Modified 22 октября, 16:18

Updated 22 октября, 16:18

Свердловский омбудсмен подробно рассказал о своей инициативе по детям мигрантов

Свердловский омбудсмен пояснил свои слова об обучении мигрантов на правах инвалидов

22 октября 2024, 16:16
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский омбудсмен подробно рассказал о своей инициативе по детям мигрантов

Сюжет
Мигранты
Игорь Мороков, детский омбудсмен Свердловской области, объяснил, что конкретно он имел в виду, рассуждая об «особых потребностях» детей-мигрантов.

Дети мигрантов, которые плохо говорят на русском языке, должны учиться в маленьких классах, им должны помогать особые наставники. Именно на таких принципах строится сегодня в России система обучения детей с когнитивными нарушениями и особенностями развития. И в этом предложении нет ничего нового — с такой инициативой ранее выступило Минпросвещения РФ, опубликовав специальные рекомендации. Об этом Мороков рассказал в беседе с корреспондентом Ura.ru.

Омбудсмен пояснил свои слова, произнесенные в эфире ОТВ, об особых потребностях мигрантов школьного возраста. По его словам, такая инициатива пошла бы на пользу самим детям: ведь только 60% из них хотя бы немного говорят на русском, остальные 40% испытывают значительные трудности. Кроме того, огромная нагрузка ложится и на учителя, который вынужден тратить время на дополнительные объяснения школьникам, для которых русский язык не является родным.

Игорь Мороков также напомнил, что образовательные учреждения Свердловской области, детские сады и школы, сегодня посещают 9,5 тысяч детей-мигрантов, это значительное количество.

Ранее власти Свердловской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Мигранты#Детские сады#Школы#Игорь Мороков#Обучение#Русский язык#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Детский омбудсмен
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