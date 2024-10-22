Свердловский омбудсмен пояснил свои слова об обучении мигрантов на правах инвалидов

Posted 22 октября, 16:16
Published 22 октября, 16:16
Modified 22 октября, 16:18
Updated 22 октября, 16:18
Дети мигрантов, которые плохо говорят на русском языке, должны учиться в маленьких классах, им должны помогать особые наставники. Именно на таких принципах строится сегодня в России система обучения детей с когнитивными нарушениями и особенностями развития. И в этом предложении нет ничего нового — с такой инициативой ранее выступило Минпросвещения РФ, опубликовав специальные рекомендации. Об этом Мороков рассказал в беседе с корреспондентом Ura.ru.
Омбудсмен пояснил свои слова, произнесенные в эфире ОТВ, об особых потребностях мигрантов школьного возраста. По его словам, такая инициатива пошла бы на пользу самим детям: ведь только 60% из них хотя бы немного говорят на русском, остальные 40% испытывают значительные трудности. Кроме того, огромная нагрузка ложится и на учителя, который вынужден тратить время на дополнительные объяснения школьникам, для которых русский язык не является родным.
Игорь Мороков также напомнил, что образовательные учреждения Свердловской области, детские сады и школы, сегодня посещают 9,5 тысяч детей-мигрантов, это значительное количество.
Ранее власти Свердловской области запретили мигрантам работать в общественном транспорте.