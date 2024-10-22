Свердловский омбудсмен пояснил свои слова об обучении мигрантов на правах инвалидов

Омбудсмен пояснил свои слова, произнесенные в эфире ОТВ, об особых потребностях мигрантов школьного возраста. По его словам, такая инициатива пошла бы на пользу самим детям: ведь только 60% из них хотя бы немного говорят на русском, остальные 40% испытывают значительные трудности. Кроме того, огромная нагрузка ложится и на учителя, который вынужден тратить время на дополнительные объяснения школьникам, для которых русский язык не является родным.