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Posted 22 октября, 14:40

Published 22 октября, 14:40

Modified 22 октября, 14:43

Updated 22 октября, 14:43

На одной из центральных улиц Нижнего Тагила разрыли все пешеходные переходы

Тагильчане жалуются на отсутствие джетпака для перехода по Октябрьской революции

22 октября 2024, 14:40
Фото: tagilcity.ru

На одной из центральных улиц Нижнего Тагила разрыли все пешеходные переходы

Сюжет
Касается каждого
В районе перекрестка Октябрьской революции — Строителей в Нижнем Тагиле рабочие разрыли почти все пешеходные переходы. Горожане жалуются, что попасть на противоположную сторону можно лишь по очень грязной проезжей части или по воздуху.

Больше года многострадальная улица в центре города остается закрытой для полноценного движения автомобилей. При этом тагильчане-пешеходы также испытывают дискомфорт:

Вчера еще здесь до торгового центра смогла перейти, но сколоченный рабочими мостик уже был разломан. Сегодня возможность перейти осталась лишь по глиняной дороге, пропуская машины. Обувь становится очень грязная. Налипает столько, что салфетки влажные не спасут. Поможет только джетпак, его и впрямь не хватает, — негодует Елена.

Примечательно, что если искать более чистые пути, то придется идти либо к перекрестку Октябрьской революции — Заводская, либо к Октябрьской революции — Ленина.

Дотуда путь не самый близкий, особенно, если пожилым людям идти. А напрямик и поскользнутся просто, — пояснила другая девушка.

Есть, кстати, и те, кто преодолевает препятствия прыжками, однако далеко не каждому подходит такой вариант.

Фото: tagilcity.ru

Строители, вероятно, желая помочь горожанам попасть на другую часть улицы, с одной стороны дороги проложили несколько досок: выглядит весьма эпично.

Фото: tagilcity.ru

Ранее мы писали, что между проспектами Ленина и Строителей началась укладка асфальта.

В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Жалоба#Пешеходный переход#Ремонт#Ремонт дорог#Октябрьской революции#Раскопки#Грязь#Екатеринбург#Укладка асфальта
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