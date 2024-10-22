Тагильчане жалуются на отсутствие джетпака для перехода по Октябрьской революции

На одной из центральных улиц Нижнего Тагила разрыли все пешеходные переходы

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В районе перекрестка Октябрьской революции — Строителей в Нижнем Тагиле рабочие разрыли почти все пешеходные переходы. Горожане жалуются, что попасть на противоположную сторону можно лишь по очень грязной проезжей части или по воздуху.

Больше года многострадальная улица в центре города остается закрытой для полноценного движения автомобилей. При этом тагильчане-пешеходы также испытывают дискомфорт: Вчера еще здесь до торгового центра смогла перейти, но сколоченный рабочими мостик уже был разломан. Сегодня возможность перейти осталась лишь по глиняной дороге, пропуская машины. Обувь становится очень грязная. Налипает столько, что салфетки влажные не спасут. Поможет только джетпак, его и впрямь не хватает, — негодует Елена. Примечательно, что если искать более чистые пути, то придется идти либо к перекрестку Октябрьской революции — Заводская, либо к Октябрьской революции — Ленина. Дотуда путь не самый близкий, особенно, если пожилым людям идти. А напрямик и поскользнутся просто, — пояснила другая девушка. Есть, кстати, и те, кто преодолевает препятствия прыжками, однако далеко не каждому подходит такой вариант. Фото: tagilcity.ru Строители, вероятно, желая помочь горожанам попасть на другую часть улицы, с одной стороны дороги проложили несколько досок: выглядит весьма эпично. Фото: tagilcity.ru Ранее мы писали, что между проспектами Ленина и Строителей началась укладка асфальта. В Нижнем Тагиле продолжают ремонт улицы Октябрьской революции Узнать подробнее