Тагильчанка победила во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024»

Posted 22 октября, 12:42
Published 22 октября, 12:42
Modified 22 октября, 12:44
Updated 22 октября, 12:44
Конкурс состоялся в столице России. Для участия в нем собрались 170 финалистов. Среди них педагоги не только из России, но и из Беларуси.
Тагильчанка Ирина Даренская одержала победу в номинации «СемьЯ» и была награждена на церемонии в Госдуме РФ.
Награду победителям вручала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Конкурс «Растим гражданина» направлен на развитие технологий гражданского воспитания.
Ирина, будучи методистом, наставником и педагогом дополнительного образования, получила признание за свой вклад в эту важную сферу, сообщили в ГДДЮТ Нижнего Тагила.