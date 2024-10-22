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Posted 22 октября, 12:42

Published 22 октября, 12:42

Modified 22 октября, 12:44

Updated 22 октября, 12:44

Тагильчанка победила во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024»

Тагильчанка победила во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина-2024»

22 октября 2024, 12:42
Фото: МАУ ДО ГДДЮТ
Педагог из Нижнего Тагила Ирина Даренская победила в конкурсе «Растим гражданина-2024».

Конкурс состоялся в столице России. Для участия в нем собрались 170 финалистов. Среди них педагоги не только из России, но и из Беларуси.

Тагильчанка Ирина Даренская одержала победу в номинации «СемьЯ» и была награждена на церемонии в Госдуме РФ.

Награду победителям вручала замминистра просвещения РФ Ольга Колударова. Конкурс «Растим гражданина» направлен на развитие технологий гражданского воспитания.

Ирина, будучи методистом, наставником и педагогом дополнительного образования, получила признание за свой вклад в эту важную сферу, сообщили в ГДДЮТ Нижнего Тагила.

Фото: МАУ ДО ГДДЮТ (Нижний Тагил)

Ранее воспитатель из Свердловской области покорила финал Всероссийского конкурса.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Педагог#Екатеринбург
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