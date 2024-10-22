tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 15:50

Published 22 октября, 15:50

Modified 22 октября, 15:52

Updated 22 октября, 15:52

В тагильском поселке Евстюниха скоро появится новая система наружного освещения

Тагильский поселок Евсюниха ровно через месяц засияет яркими огнями

22 октября 2024, 15:50
Фото: 1MI

В тагильском поселке Евстюниха скоро появится новая система наружного освещения

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом появится новая линия электропередач протяженностью около 4 км.

Монтаж новой системы освещения проводится по многочисленным просьбам жителей. Новые фонари будут установлены на пяти улицах поселка, сообщил мэр Владислав Пинаев.

Рабочие уже смонтировали 140 опор, фонари будут оснащены светодиодными светильниками.

В рамках реконструкции мы проводили замену опор, монтировали СИП, светильники. Работы продолжались около трех месяцев. Протяженность линии — около 4 километров, — рассказал старший мастер ООО «Горсвет» Юрий Гризовский.

Уже через месяц фонари будут подключены, и прежде темные улицы Евстюнихи засияют огнями.

Работы по монтажу линий наружного освещения также идут в Нижнем Тагиле и в поселке Верхняя Черемшанка.

«Фонари без лампочек и ржавчина»: гости Невьянска пожаловались на местную Аллею славы
Узнать подробнее
Читайте также:
На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле появятся бронзовые скульптурыУборка территорий и посадка цветов: как прошло «Трудовое лето» у тагильской молодежиВ Екатеринбурге хотят сделать забор и освещение на «кладбище киосков»
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Благоустройство#Евстюниха#Уличное освещение#Фонари#Работы#Екатеринбург#Наружное освещение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика