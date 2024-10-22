Тагильский поселок Евсюниха ровно через месяц засияет яркими огнями

Posted 22 октября, 15:50
Published 22 октября, 15:50
Modified 22 октября, 15:52
Updated 22 октября, 15:52
Монтаж новой системы освещения проводится по многочисленным просьбам жителей. Новые фонари будут установлены на пяти улицах поселка, сообщил мэр Владислав Пинаев.
Рабочие уже смонтировали 140 опор, фонари будут оснащены светодиодными светильниками.
В рамках реконструкции мы проводили замену опор, монтировали СИП, светильники. Работы продолжались около трех месяцев. Протяженность линии — около 4 километров, — рассказал старший мастер ООО «Горсвет» Юрий Гризовский.
Уже через месяц фонари будут подключены, и прежде темные улицы Евстюнихи засияют огнями.
Работы по монтажу линий наружного освещения также идут в Нижнем Тагиле и в поселке Верхняя Черемшанка.