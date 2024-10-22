Цветы на подоконнике выпустили гигантские листья: внесла одну подкормку и обалдела

Не забывайте, что осенью и зимой необходимо сократить частоту полива растений. Обычно достаточно поливать раз в 7-10 дней, но этот показатель может варьироваться в зависимости от конкретного растения, его размера и условий в комнате. Можете ориентироваться на влажность верхнего слоя почвы: если он сухой на глубину около 2-3 см, значит, пора полить.