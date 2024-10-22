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Posted 22 октября, 15:11

Published 22 октября, 15:11

Modified 22 октября, 15:13

Updated 22 октября, 15:13

Цветы на подоконнике выпустили гигантские листья: внесла одну подкормку и обалдела

Цветы на подоконнике выпустили гигантские листья: внесла одну подкормку и обалдела

22 октября 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Если ваши комнатные растения захирели с наступлением осени, попробуйте подкормить их одним целебным снадобьем, с помощью которого они снова оживут и пойдут в рост.

Все знают выражение «расти как на дрожжах». А что, если оно имеет буквальный смысл? Предлагаем вашему вниманию уникальную подкормку для цветов на основе дрожжей и сахара. Гарантируем, что ваши любимые зеленые друзья воспрянут от осенней спячки.

Приготовить такую подкормку очень просто. Нам понадобятся:

  • Прессованные дрожжи — 10 граммов.
  • Сахар — 1 столовая ложка.
  • Теплая вода — 1 литр.
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В чашу наливаем воду. Добавляем дрожжи и растворяем до получения однородной массы. Туда же насыпаем сахар. Тщательно все перемешиваем. Убираем смесь на 2 часа в теплое место. Перед применением разбавляем водой в соотношении 1:5, — делится лайфхаком издание «Красноярск медиа».

Подкармливать растения осень и зимой, то есть в период естественного покоя, необходимо один раз в месяц. С наступлением теплых дней, когда вся природа оживает, перейдем на режим один раз в 10 дней.

Пищевые дрожжи — это настоящая витаминная бомба. Прикорневые подкормки не только обогащают грунт полезными микроэлементами, но и способствуют росту полезной микрофлоры и подавлению патогенов. Корни растений укрепляются, становятся мощными и здоровыми.

Фото: Изображение Midjourney

Не забывайте, что осенью и зимой необходимо сократить частоту полива растений. Обычно достаточно поливать раз в 7-10 дней, но этот показатель может варьироваться в зависимости от конкретного растения, его размера и условий в комнате. Можете ориентироваться на влажность верхнего слоя почвы: если он сухой на глубину около 2-3 см, значит, пора полить.

Зимой полив может быть сокращен до 1-2 раз в месяц. Опять же, важно ориентироваться на влажность почвы и потребности конкретного растения. Убедитесь, что вода не слишком холодная — лучше использовать комнатную температуру, чтобы не повредить корни.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Дом#Цветы#Окружающая среда#Подкормка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ#Уход за комнатными растениями
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