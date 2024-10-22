Цыгане из Нижнего Тагила завезли корь в Пермь

Вспышка болезни зафиксирована в двух местах: в Перми и ее муниципальном округе. Известно о 9 инфицированных. Как удалось выяснить санитарным врачам, заболевшие приехали в Пермь из Нижнего Тагила на свадьбу, и из-за тесного контакта много людей заболело, все они не были привиты, пишет URA.RU.