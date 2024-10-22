Цыгане из Нижнего Тагила завезли корь в Пермь

Posted 22 октября, 09:27
Published 22 октября, 09:27
Modified 22 октября, 09:29
Updated 22 октября, 09:29
Вспышка болезни зафиксирована в двух местах: в Перми и ее муниципальном округе. Известно о 9 инфицированных. Как удалось выяснить санитарным врачам, заболевшие приехали в Пермь из Нижнего Тагила на свадьбу, и из-за тесного контакта много людей заболело, все они не были привиты, пишет URA.RU.
Врачи принимают различные меры, чтобы не допустить заражения других людей. Все обратившиеся в больницу с симптомами, получат лечение, а потом будут вакцинированы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле фиксируется резкий подъем заболеваемости ОРВИ.