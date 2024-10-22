tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 09:27

Published 22 октября, 09:27

Modified 22 октября, 09:29

Updated 22 октября, 09:29

Цыгане из Нижнего Тагила завезли корь в Пермь

Цыгане из Нижнего Тагила завезли корь в Пермь

22 октября 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
Приезжие из Нижнего Тагила устроили вспышку кори в Перми после цыганской свадьбы.

Вспышка болезни зафиксирована в двух местах: в Перми и ее муниципальном округе. Известно о 9 инфицированных. Как удалось выяснить санитарным врачам, заболевшие приехали в Пермь из Нижнего Тагила на свадьбу, и из-за тесного контакта много людей заболело, все они не были привиты, пишет URA.RU.

Врачи принимают различные меры, чтобы не допустить заражения других людей. Все обратившиеся в больницу с симптомами, получат лечение, а потом будут вакцинированы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле фиксируется резкий подъем заболеваемости ОРВИ.

Из-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотики
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор Свердловской области разрушил мифы об ОРВИИз-за вспышки пневмонии в Свердловской области вырос спрос на антибиотикиБыла ли на самом деле вспышка менингита в школах и садах Первоуральска?
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свадьба#Свердловская область#Болезнь#Врачи#Роспотребнадзор#Профилактика#Вакцинация#Вакцина#Цыгане#Корь#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика