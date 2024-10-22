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Posted 22 октября, 07:10

Published 22 октября, 07:10

Modified 22 октября, 07:12

Updated 22 октября, 07:12

Ученику гимназии в Екатеринбурге сломали позвоночник во время драки

Ученику гимназии в Екатеринбурге сломали позвоночник во время драки

22 октября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге девятиклассник из гимназии №2 сломал позвоночник однокласснику.

Между ребятами произошла ссора, во время которой один из них перебросил другого через плечо. В итоге у пострадавшего подростка были выявлены переломы двух позвонков, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, в полиции идет разбирательство по факту данного инцидента. Позднее эти материалы отправят в Следком. Причины происшествия неизвестны.

Напомним, в Красноуфимске компания школьниц избила сверстницу из-за того, что она распространяла ложные слухи.

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