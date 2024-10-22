Ученику гимназии в Екатеринбурге сломали позвоночник во время драки

Posted 22 октября, 07:10
Published 22 октября, 07:10
Modified 22 октября, 07:12
Updated 22 октября, 07:12
Между ребятами произошла ссора, во время которой один из них перебросил другого через плечо. В итоге у пострадавшего подростка были выявлены переломы двух позвонков, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, в полиции идет разбирательство по факту данного инцидента. Позднее эти материалы отправят в Следком. Причины происшествия неизвестны.
Напомним, в Красноуфимске компания школьниц избила сверстницу из-за того, что она распространяла ложные слухи.