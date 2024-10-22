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Posted 22 октября, 06:44

Published 22 октября, 06:44

Modified 22 октября, 06:46

Updated 22 октября, 06:46

В автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах

В автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах

22 октября 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
В автобусах Екатеринбурга появились листовки с инструкцией о том, что делать в случае, если в небе появятся дроны и беспилотники.

Такие листовки перевозчики расклеили в общественном транспорте от администрации города. В тексте указано, что если в небе появится дрон, о нем нужно сообщить в экстренные службы, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Горожанин должен будет назвать полностью свое имя, место, в котором был обнаружен дрон, а также рассказать о том, как ведет себя техническое средство.

Напомним, в детсадах и школах Асбеста детей стали учить правилам, как прятаться от дронов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Автобус#Информация#Листовки#Дроны#Общественный транспорт#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга
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