В автобусах Екатеринбурга появились листовки с информацией о дронах

Posted 22 октября, 06:44
Published 22 октября, 06:44
Modified 22 октября, 06:46
Updated 22 октября, 06:46
Такие листовки перевозчики расклеили в общественном транспорте от администрации города. В тексте указано, что если в небе появится дрон, о нем нужно сообщить в экстренные службы, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Горожанин должен будет назвать полностью свое имя, место, в котором был обнаружен дрон, а также рассказать о том, как ведет себя техническое средство.
Напомним, в детсадах и школах Асбеста детей стали учить правилам, как прятаться от дронов.