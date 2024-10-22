В Екатеринбурге можно будет послушать лекцию Артемия Лебедева за 35 тысяч рублей

В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев, встреча с ним обойдется в 35 тысяч

21 ноября в Екатеринбург приедет дизайнер и журналист Артемий Лебедев. Он проведет бизнес-встречу в «ЭКСПО», попасть на нее можно будет за 35 тысяч рублей.