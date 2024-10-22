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Posted 22 октября, 13:22

Published 22 октября, 13:22

Modified 22 октября, 13:24

Updated 22 октября, 13:24

В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев, встреча с ним обойдется в 35 тысяч

В Екатеринбурге можно будет послушать лекцию Артемия Лебедева за 35 тысяч рублей

22 октября 2024, 13:22
Фото: Telegram-канал «Артемий Лебедев»

В Екатеринбург приедет Артемий Лебедев, встреча с ним обойдется в 35 тысяч

21 ноября в Екатеринбург приедет дизайнер и журналист Артемий Лебедев. Он проведет бизнес-встречу в «ЭКСПО», попасть на нее можно будет за 35 тысяч рублей.

Считается, что выступление Лебедева предназначено для предпринимателей. Помимо журналиста перед гостями выступит боксер Константин Цзю, пишет URA.RU.

Однако, как удалось выяснить редакции TagilCity.ru, цена на лекцию по развитию личного бренда от Артемия Лебедева на 20 ноября стоит 12,5 тысячи рублей.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, что в конце августа Лебедев прилетал в Нижний Тагил. По данным источника TagilCity.ru, он занимался разработкой дизайна для местной компании.

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