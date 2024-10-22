В Екатеринбурге можно будет послушать лекцию Артемия Лебедева за 35 тысяч рублей

Posted 22 октября, 13:22
Published 22 октября, 13:22
Modified 22 октября, 13:24
Updated 22 октября, 13:24
Считается, что выступление Лебедева предназначено для предпринимателей. Помимо журналиста перед гостями выступит боксер Константин Цзю, пишет URA.RU.
Однако, как удалось выяснить редакции TagilCity.ru, цена на лекцию по развитию личного бренда от Артемия Лебедева на 20 ноября стоит 12,5 тысячи рублей.
Напомним, что в конце августа Лебедев прилетал в Нижний Тагил. По данным источника TagilCity.ru, он занимался разработкой дизайна для местной компании.