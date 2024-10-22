В Екатеринбурге нашли тело бывшего редактора «Уральского рабочего»

Posted 22 октября, 12:20
Published 22 октября, 12:20
Modified 22 октября, 12:22
Updated 22 октября, 12:22
Предварительно, 75-летний мужчина покончил с собой. Однако, он не оставил предсмертной записки, пишет издание Е1 со ссылкой на собственный источник. Перед смертью он болел. Из-за этого употреблял алкоголь.
Мужчину пытались поддерживать родные и близкие, но безрезультатно. У Сергея остались дети и внуки.
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Ранее на 65 году жизни скончался оперативник МВД Нижнего Тагила.