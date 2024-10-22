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Posted 22 октября, 12:20

Published 22 октября, 12:20

Modified 22 октября, 12:22

Updated 22 октября, 12:22

В Екатеринбурге нашли тело бывшего редактора «Уральского рабочего»

В Екатеринбурге нашли тело бывшего редактора «Уральского рабочего»

22 октября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге умер бывший редактор Сергей Медведев.

Предварительно, 75-летний мужчина покончил с собой. Однако, он не оставил предсмертной записки, пишет издание Е1 со ссылкой на собственный источник. Перед смертью он болел. Из-за этого употреблял алкоголь.

Мужчину пытались поддерживать родные и близкие, но безрезультатно. У Сергея остались дети и внуки.

Погибший работал главредом издания «Уральский рабочий +ТВ» и «Спорт-Аншлаг», а позже в газете «Жизнь».

Ранее на 65 году жизни скончался оперативник МВД Нижнего Тагила.

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