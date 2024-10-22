В Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожает соседям

Местные жители жалуются на громкие ахи и охи. Они даже просили сотрудниц стонать потише. Затем ситуация усугубилась. Пьяные клиенты стали бродить по подъезду, а жрицы любви курить и громко кричать на работе. Однажды оттуда были слышны крики, что кого-то убивают. Тогда полиция ненадолго закрыла заведение.