В Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожает соседям

Posted 22 октября, 09:01
Published 22 октября, 09:01
Modified 22 октября, 09:03
Updated 22 октября, 09:03
Владелец салона интим-услуг угрожает жильцам многоэтажного дома. Хозяин помещения заявил, что если они добьются закрытия борделя, то он подселит к ним более беспокойных соседей.
Война жильцов с владельцем борделя продолжается уже давно. Салон не раз закрывали. Однако он вновь каждый раз открывался.
Местные жители жалуются на громкие ахи и охи. Они даже просили сотрудниц стонать потише. Затем ситуация усугубилась. Пьяные клиенты стали бродить по подъезду, а жрицы любви курить и громко кричать на работе. Однажды оттуда были слышны крики, что кого-то убивают. Тогда полиция ненадолго закрыла заведение.
После того, как Ural Mash побывал в борделе с общественниками, сотрудницы написали заявление о пропаже 240 тысяч рублей. Похоже, война выходит на новый уровень.
Ранее в Екатеринбурге накрыли очередной интим-салон.