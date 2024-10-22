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Posted 22 октября, 09:01

Published 22 октября, 09:01

Modified 22 октября, 09:03

Updated 22 октября, 09:03

В Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожает соседям

В Екатеринбурге владелец салона интим-услуг угрожает соседям

22 октября 2024, 09:01
Фото: 1MI
Екатеринбуржцы воюют с соседом — владельцем салона интим-услуг.

Владелец салона интим-услуг угрожает жильцам многоэтажного дома. Хозяин помещения заявил, что если они добьются закрытия борделя, то он подселит к ним более беспокойных соседей.

Война жильцов с владельцем борделя продолжается уже давно. Салон не раз закрывали. Однако он вновь каждый раз открывался.

Местные жители жалуются на громкие ахи и охи. Они даже просили сотрудниц стонать потише. Затем ситуация усугубилась. Пьяные клиенты стали бродить по подъезду, а жрицы любви курить и громко кричать на работе. Однажды оттуда были слышны крики, что кого-то убивают. Тогда полиция ненадолго закрыла заведение.

После того, как Ural Mash побывал в борделе с общественниками, сотрудницы написали заявление о пропаже 240 тысяч рублей. Похоже, война выходит на новый уровень.

Ранее в Екатеринбурге накрыли очередной интим-салон.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#18+#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги#Интим-салон
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