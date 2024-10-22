В Нижнем Тагиле разговоры за рулем стали дороже, чем мобильная связь

Posted 22 октября, 12:42
Published 22 октября, 12:42
Modified 22 октября, 12:44
Updated 22 октября, 12:44
Об этом пишут в группе Вконтакте ОД «Тагил без ям». Пользователи в комментариях разошлись во мнениях: кто-то считает нововведение небезосновательным и нужным, кто-то рекомендует водителям купить держатель для телефонов, чтобы не получать штрафы.
Напомним, согласно КоАП, использование телефона во время движения наказывается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.
21 октября в Екатеринбурге пешехода дважды сбили машины на одном месте, он скончался на месте. Водитель, сбивший человека второй раз, скрылся с места аварии.