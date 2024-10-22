В Нижнем Тагиле разговоры за рулем стали дороже, чем мобильная связь

Об этом пишут в группе Вконтакте ОД «Тагил без ям». Пользователи в комментариях разошлись во мнениях: кто-то считает нововведение небезосновательным и нужным, кто-то рекомендует водителям купить держатель для телефонов, чтобы не получать штрафы.