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Posted 22 октября, 12:42

Published 22 октября, 12:42

Modified 22 октября, 12:44

Updated 22 октября, 12:44

В Нижнем Тагиле камеры начали штрафовать за разговоры по телефону

В Нижнем Тагиле разговоры за рулем стали дороже, чем мобильная связь

22 октября 2024, 12:42
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле камеры начали штрафовать за разговоры по телефону

В Нижнем Тагиле дорожные камеры на улице Алтайской начали штрафовать водителей за использование телефона.

Об этом пишут в группе Вконтакте ОД «Тагил без ям». Пользователи в комментариях разошлись во мнениях: кто-то считает нововведение небезосновательным и нужным, кто-то рекомендует водителям купить держатель для телефонов, чтобы не получать штрафы.

Напомним, согласно КоАП, использование телефона во время движения наказывается штрафом в размере 1,5 тысячи рублей.

21 октября в Екатеринбурге пешехода дважды сбили машины на одном месте, он скончался на месте. Водитель, сбивший человека второй раз, скрылся с места аварии.

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