В СК организована проверка после драки учеников гимназии в Екатеринбурге

Известно, что оба подростка из полноценных семей, на учете в ПДН не наблюдаются. Ссора между ними случилась из-за личной неприязни. Также сообщается, что инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.