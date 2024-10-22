В СК организована проверка после драки учеников гимназии в Екатеринбурге

Posted 22 октября, 08:28
Published 22 октября, 08:28
Modified 22 октября, 08:30
Updated 22 октября, 08:30
Известно, что оба подростка из полноценных семей, на учете в ПДН не наблюдаются. Ссора между ними случилась из-за личной неприязни. Также сообщается, что инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.
Сотрудники ведомства опросят очевидцев, родителей и педагогов, изучат характеристики на обоих учащихся. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.
Напомним, в результате происшествия у одного мальчика оказался сломан позвоночник. Сверстник перебросил его через плечо, вследствие чего подросток пострадал.