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Posted 22 октября, 08:28

Published 22 октября, 08:28

Modified 22 октября, 08:30

Updated 22 октября, 08:30

В СК организована проверка после драки учеников гимназии в Екатеринбурге

В СК организована проверка после драки учеников гимназии в Екатеринбурге

22 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI
Сотрудники Следкома проводят проверку после информации о драке двух учеников гимназии №2 в Екатеринбурге.

Известно, что оба подростка из полноценных семей, на учете в ПДН не наблюдаются. Ссора между ними случилась из-за личной неприязни. Также сообщается, что инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых.

Сотрудники ведомства опросят очевидцев, родителей и педагогов, изучат характеристики на обоих учащихся. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Напомним, в результате происшествия у одного мальчика оказался сломан позвоночник. Сверстник перебросил его через плечо, вследствие чего подросток пострадал.

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