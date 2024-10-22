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Posted 22 октября, 14:10

Published 22 октября, 14:10

Modified 22 октября, 14:12

Updated 22 октября, 14:12

В Свердловской области четвертую неделю снижается заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области четвертую неделю снижается заболеваемость ОРВИ

22 октября 2024, 14:10
Фото: 1MI
В Свердловской области количество болеющих ОРВИ за прошлую неделю снизилось на 6,5%.

В Свердловской области за прошедшую неделю врачи выявили 30 тысяч различных вирусных инфекций. При этом количество заболевших продолжает снижаться, сообщают в Роспотребнадзоре.

Почти 60% заболевших — дети. Чаще всего медики выявляют различные виды риновирусов. В Екатеринбурге зарегистрировали почти половину всех случаев — 14 тысяч.

Напомним, что Роспотребнадзор смог составить эпидемиологическую цепочку и найти виновников вспышки кори в Перми. Оказалось, что ее завезли туда цыгане из Нижнего Тагила.

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