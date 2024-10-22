В Свердловской области четвертую неделю снижается заболеваемость ОРВИ

Posted 22 октября, 14:10
Published 22 октября, 14:10
Modified 22 октября, 14:12
Updated 22 октября, 14:12
В Свердловской области за прошедшую неделю врачи выявили 30 тысяч различных вирусных инфекций. При этом количество заболевших продолжает снижаться, сообщают в Роспотребнадзоре.
Почти 60% заболевших — дети. Чаще всего медики выявляют различные виды риновирусов. В Екатеринбурге зарегистрировали почти половину всех случаев — 14 тысяч.
Напомним, что Роспотребнадзор смог составить эпидемиологическую цепочку и найти виновников вспышки кори в Перми. Оказалось, что ее завезли туда цыгане из Нижнего Тагила.