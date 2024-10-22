В Свердловской области хотят создать огромный образовательный кластер

Posted 22 октября, 08:51
Published 22 октября, 08:51
Modified 22 октября, 08:53
Updated 22 октября, 08:53
Такое предложение выдвинула Людмила Бабушкина на заседании Совфеда по науке. Согласно проекту, кластер должен объединить на своей площадке три технологических колледжа Екатеринбурга: политехнический, автомобильный и транспортный, пишет URA.RU.
По ее мнению, из-за близкого расположения учебных учреждений студентам будет удобно передвигаться, а самым большим аргументом Бабушкиной стала нехватка рабочих на производствах Урала. Новое объединение сможет выпускать до 8 тысяч студентов в год.
Однако в Совфеде заявили, что проект слишком дорогой и пока что по различным бюрократическим причинам его реализация невозможна. Появится ли новый кластер, неизвестно.
Напомним, в Свердловской области появятся 5 различных образовательных кластеров. В том числе и атомный.