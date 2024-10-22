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Posted 22 октября, 14:37

Published 22 октября, 14:37

Modified 22 октября, 14:39

Updated 22 октября, 14:39

В Свердловской области не хватает 17,5 тысяч рабочих

В Свердловской области не хватает 17,5 тысяч рабочих

22 октября 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области не хватает 17,5 тысяч рабочих. При этом официальных безработных, которые раньше трудились на заводах, всего 1,9 тысячи человек.

17,5 тысяч вакансий размещены только в департаменте труда Свердловской области, где есть всего 1,9 тысячи соискателей, сообщают в пресс-службе ведомства.

Из-за низкой безработицы в области — около 0,4% — существует огромная нехватка кадров. Специалисты сообщают, что решить такую огромную проблему в ближайшее время просто не получится.

Напомним, дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%. К нехватке кадров добавляется и возраст водителей — больше 45 лет.

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