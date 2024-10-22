В Свердловской области не хватает 17,5 тысяч рабочих

Posted 22 октября, 14:37
Published 22 октября, 14:37
Modified 22 октября, 14:39
Updated 22 октября, 14:39
17,5 тысяч вакансий размещены только в департаменте труда Свердловской области, где есть всего 1,9 тысячи соискателей, сообщают в пресс-службе ведомства.
Из-за низкой безработицы в области — около 0,4% — существует огромная нехватка кадров. Специалисты сообщают, что решить такую огромную проблему в ближайшее время просто не получится.
Напомним, дефицит водителей общественного транспорта достиг 40%. К нехватке кадров добавляется и возраст водителей — больше 45 лет.