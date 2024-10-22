В Свердловской области вырос спрос на строителей-дорожников

В регионе в 2024 году открыли боле 5,5 тысяч вакансий для рабочих данного направления, а всего в России — 141 тысячу рабочих мест. Это на 0,2 больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.