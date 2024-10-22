В Свердловской области вырос спрос на строителей-дорожников

Posted 22 октября, 05:42
Published 22 октября, 05:42
Modified 22 октября, 05:44
Updated 22 октября, 05:44
В регионе в 2024 году открыли боле 5,5 тысяч вакансий для рабочих данного направления, а всего в России — 141 тысячу рабочих мест. Это на 0,2 больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом рассказали аналитики сервиса hh.ru.
Зарплаты дорожным строителям предлагают от 80 до 170 тысяч рублей. При этом чаще предлагают работать вахтовым методом.
По мнению специалистов, спрос на работников данной сферы будут держаться еще долго в связи с поставленным пятилетним планом развития дорожной сети.
Ранее свердловские работодатели пожаловались на нехватку поваров.