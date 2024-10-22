Водитель из Свердловской области выиграл 10 миллионов в лотерею

Posted 22 октября, 10:41
Published 22 октября, 10:41
Modified 22 октября, 10:43
Updated 22 октября, 10:43
Мужчина в комбинации цифр использовал свой день рождения и день рождения сына, а также выигрышные комбинации из прошлых розыгрышей.
Андрей решил потратить деньги на приобретение жилплощади, нового автомобиля и обновление оборудования для работы (мужчина работает не только личным водителем, но и занимается установкой кондиционеров).
Стоит отметить, что Андрей обладает особой удачливостью. Ранее он выиграл 90 тысяч рублей.
Ранее свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги.