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Posted 22 октября, 10:41

Published 22 октября, 10:41

Modified 22 октября, 10:43

Updated 22 октября, 10:43

Водитель из Свердловской области выиграл 10 миллионов в лотерею

Водитель из Свердловской области выиграл 10 миллионов в лотерею

22 октября 2024, 10:41
Фото: 1MI
Свердловчанин Андрей Корсаков выиграл в лотерею 10 млн рублей.

Мужчина в комбинации цифр использовал свой день рождения и день рождения сына, а также выигрышные комбинации из прошлых розыгрышей.

Андрей решил потратить деньги на приобретение жилплощади, нового автомобиля и обновление оборудования для работы (мужчина работает не только личным водителем, но и занимается установкой кондиционеров).

Стоит отметить, что Андрей обладает особой удачливостью. Ранее он выиграл 90 тысяч рублей.

Ранее свердловчанин выиграл в лотерею 44 млн и не забрал деньги.

В Свердловской области ищут выигравшего 10 миллионов в лотерее
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#Екатерина Смирнова#Общество#Деньги#Лотерея#Выигрыш#Екатеринбург
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