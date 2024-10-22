Житель Каменска-Уральского признал вину в убийстве школьницы

Posted 22 октября, 10:14
Published 22 октября, 10:14
Modified 22 октября, 10:16
Updated 22 октября, 10:16
Во время расследования данного дела сотрудники СК провели сбор доказательств, допросили очевидцев, изучили записи с видеокамер, характеристики о потерпевшей и обвиняемом, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Также были проведены различные экспертизы. По итогам психолого-психиатрической экспертизы стало известно, что обвиняемый не страдает психическими расстройствами и в принудительном лечении не нуждается.
Суд приговорил мужчину к 21 году и одному месяцу тюремного заключения в ИК строгого режима. Кроме того, осужденному ограничили свободу на один год.
Напомним, убийство случилось в 2023 году. Злоумышленник преследовал девушку на велосипеде, а затем обогнал ее и дождался в плохо освещенном месте. Затем он потащил ее в лесополосу, где попытался изнасиловать, а когда девушка стала кричать, мужчина ее задушил. После этого осужденный скрылся.