Житель Каменска-Уральского признал вину в убийстве школьницы

Напомним, убийство случилось в 2023 году. Злоумышленник преследовал девушку на велосипеде, а затем обогнал ее и дождался в плохо освещенном месте. Затем он потащил ее в лесополосу, где попытался изнасиловать, а когда девушка стала кричать, мужчина ее задушил. После этого осужденный скрылся.