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Posted 22 октября, 10:14

Published 22 октября, 10:14

Modified 22 октября, 10:16

Updated 22 октября, 10:16

Житель Каменска-Уральского признал вину в убийстве школьницы

Житель Каменска-Уральского признал вину в убийстве школьницы

22 октября 2024, 10:14
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Убийство школьницы в Каменске-Уральском
Суд в Свердловской области вынес приговор жителю Каменска-Уральского, который обвинялся в убийстве 16-летней девушки.

Во время расследования данного дела сотрудники СК провели сбор доказательств, допросили очевидцев, изучили записи с видеокамер, характеристики о потерпевшей и обвиняемом, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Также были проведены различные экспертизы. По итогам психолого-психиатрической экспертизы стало известно, что обвиняемый не страдает психическими расстройствами и в принудительном лечении не нуждается.

Суд приговорил мужчину к 21 году и одному месяцу тюремного заключения в ИК строгого режима. Кроме того, осужденному ограничили свободу на один год.

Напомним, убийство случилось в 2023 году. Злоумышленник преследовал девушку на велосипеде, а затем обогнал ее и дождался в плохо освещенном месте. Затем он потащил ее в лесополосу, где попытался изнасиловать, а когда девушка стала кричать, мужчина ее задушил. После этого осужденный скрылся.

Обвиняемому в убийстве девушки в Каменске-Уральском грозит 22 года тюрьмы
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