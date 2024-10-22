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Posted 22 октября, 03:16

Published 22 октября, 03:16

Modified 22 октября, 03:18

Updated 22 октября, 03:18

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми купюрами

Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми купюрами

22 октября 2024, 03:16
Фото: Изображение Midjourney
В Тюмени жители Екатеринбурга оплачивали товары в аптеках поддельными банкнотами. Кроме того, к своей деятельности они привлекли 14-летнюю девочку, которая была знакомой одного из злоумышленников.

Мужчины сбывали поддельные деньги, разменивая их в аптеках. Девочке за участие в противозаконной деятельности они пообещали вознаграждение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В итоге екатеринбуржцев задержали. По решению суда один подсудимый отправится на два года в ИК общего режима, а другой — на шесть лет в ИК строгого режима.

Напомним, жители Самары оплачивали покупки фальшивыми купюрами в магазинах Кировской области и Пермского края.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Незаконная деятельность#Криминал#Тюмень#ЧП#Купюры#Фальшивые деньги#18+#Екатеринбург#Инцидент#Аптеки
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