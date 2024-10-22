Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми купюрами

Posted 22 октября, 03:16
Published 22 октября, 03:16
Modified 22 октября, 03:18
Updated 22 октября, 03:18
Мужчины сбывали поддельные деньги, разменивая их в аптеках. Девочке за участие в противозаконной деятельности они пообещали вознаграждение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В итоге екатеринбуржцев задержали. По решению суда один подсудимый отправится на два года в ИК общего режима, а другой — на шесть лет в ИК строгого режима.
Напомним, жители Самары оплачивали покупки фальшивыми купюрами в магазинах Кировской области и Пермского края.