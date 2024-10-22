Жители Первоуральска пожаловались на затопленные подвалы из-за подземного ручья

По словам одной из местных жительниц, во время подачи теплоснабжения начинает течь теплая вода, из-за чего происходят затопления. Еще одна жительница дома отметила, что на первом этаже из-за воды портится пол, а также есть неприятный запах, рассказали в эфире «ОТВ-Екатеринбург».