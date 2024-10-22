Жители Первоуральска пожаловались на затопленные подвалы из-за подземного ручья

Posted 22 октября, 03:37
Published 22 октября, 03:37
Modified 22 октября, 03:39
Updated 22 октября, 03:39
По словам одной из местных жительниц, во время подачи теплоснабжения начинает течь теплая вода, из-за чего происходят затопления. Еще одна жительница дома отметила, что на первом этаже из-за воды портится пол, а также есть неприятный запах, рассказали в эфире «ОТВ-Екатеринбург».
С момента начала потопа уровень воды стал выше на полтора метра. В УК жильцам дома сообщили, что канализация работает нормально, а устранять протечки должны ресурсные организации. В мэрии ответили, что знают о проблеме и проводят анализы, чтобы определить стратегию ремонта.
Напомним, в Североуральске подвал пятиэтажного дома затопило канализацией из-за поврежденных коллекторов.