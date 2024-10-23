Автомобиль наехал на бордюр и перевернулся на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted 23 октября, 10:58
Published 23 октября, 10:58
Modified 23 октября, 11:03
Updated 23 октября, 11:03
Сообщается, что 73-летний водитель Lada не справился с управлением и влетел в бордюрный камень, в результате чего машина опрокинулась, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе У МВД «Нижнетагильское».
Водитель получил ушибы лица, головы и груди. После медосмотра его отпустили домой. В момент аварии он ехал в машине один. Был в трезвом состоянии и пристегнут ремнем безопасности. Стаж его вождения — 42 года.
Со слов водителя, во время управления автомашиной он почувствовал себя плохо и решил остановиться, но допустил наезд на бордюрный камень, после чего автомашина опрокинулась.
По словам очевидцев, в связи с произошедшим движение на данном пересечении улиц было на некоторое время осложнено, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, 18 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Алтайская — Бобкова произошло ДТП с участием двух автомобилей. Оба транспорта получили повреждения. Сведений о пострадавших нет.