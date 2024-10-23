Автомобиль Tesla с пробегом в 37 тысяч км продают в Екатеринбурге за 10 млн рублей

Posted 23 октября, 15:43
Published 23 октября, 15:43
Modified 23 октября, 15:45
Updated 23 октября, 15:45
Объявление о продаже автомобиля Tesla S Plaid опубликовано на одной из онлайн-площадок, пишет «КП — Екатеринбург».
Как утверждает владелец, это первый подобный автомобиль в Российской Федерации. Транспортное средство красного цвета оснащено электродвигателем, имеет полный привод. Его полная стоимость — 10 млн 100 тысяч рублей.
Яркая машина не оставляет никого равнодушным и притягивает взгляды прохожих и водителей, добавляет хозяин авто.
Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу «Волгу» 24-й модели, которую, как утверждается, использовали в интересах КГБ.