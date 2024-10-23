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Posted 23 октября, 15:43

Published 23 октября, 15:43

Modified 23 октября, 15:45

Updated 23 октября, 15:45

В Екатеринбурге продают автомобиль Tesla за 10 млн рублей

Автомобиль Tesla с пробегом в 37 тысяч км продают в Екатеринбурге за 10 млн рублей

23 октября 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге продают автомобиль Tesla за 10 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу полноприводной автомобиль Tesla с небольшим пробегом за 10 млн рублей.

Объявление о продаже автомобиля Tesla S Plaid опубликовано на одной из онлайн-площадок, пишет «КП — Екатеринбург».

Как утверждает владелец, это первый подобный автомобиль в Российской Федерации. Транспортное средство красного цвета оснащено электродвигателем, имеет полный привод. Его полная стоимость — 10 млн 100 тысяч рублей.

Яркая машина не оставляет никого равнодушным и притягивает взгляды прохожих и водителей, добавляет хозяин авто.

Ранее в Екатеринбурге выставили на продажу «Волгу» 24-й модели, которую, как утверждается, использовали в интересах КГБ.

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