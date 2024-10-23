Бастрыкин заинтересовался дракой учеников гимназии в Екатеринбурге

Posted 23 октября, 04:42
Published 23 октября, 04:42
Modified 23 октября, 04:44
Updated 23 октября, 04:44
Доклад главе Следкома предоставит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко. В документации будут указаны действия, выполненные в рамках проверки, а также обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, драка между ребятами произошла из-за личной неприязни. Во время потасовки один из школьников перебросил другого через плечо. В результате у мальчика оказался травмирован позвоночник.