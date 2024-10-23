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Posted 23 октября, 04:42

Published 23 октября, 04:42

Modified 23 октября, 04:44

Updated 23 октября, 04:44

Бастрыкин заинтересовался дракой учеников гимназии в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался дракой учеников гимназии в Екатеринбурге

23 октября 2024, 04:42
Фото: 1MI
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о том, как проходит проверка по факту потасовки двух учеников гимназии в Екатеринбурге, один из которых серьезно пострадал.

Доклад главе Следкома предоставит исполняющий обязанности главы местного СК Константин Мирошниченко. В документации будут указаны действия, выполненные в рамках проверки, а также обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, драка между ребятами произошла из-за личной неприязни. Во время потасовки один из школьников перебросил другого через плечо. В результате у мальчика оказался травмирован позвоночник.

В СК организована проверка после драки учеников гимназии в Екатеринбурге
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