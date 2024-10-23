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Posted 23 октября, 12:05

Published 23 октября, 12:05

Modified 23 октября, 12:07

Updated 23 октября, 12:07

Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности

Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности

23 октября 2024, 12:05
Фото: Photo by Jennifer Pallian on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Драники считаются одним из национальных блюд Белоруссии. Неудивительно, что местные хозяйки умеют готовить их так, что просто пальчики оближешь. Записывайте рецепт хрустящих картофельных лепешек по-белорусски.

Существует огромное количество рецептов приготовления драников, однако классика жанра — это тертый картофель и соль. Раньше белорусские хозяйки готовили их именно так, но сегодня в картофельную заготовку также добавляют лук — он нужен, чтобы лепешки не темнели и выглядели более аппетитно. А еще драники сегодня обваливают в муке, чтобы они не расползались по сковороде.

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Итак, для приготовления хрустящих картофельных драников нам потребуются следующие ингредиенты (порция на двоих):

  • картофель — 7 штук;
  • луковица — 1 штука;
  • мука пшеничная — 2 столовые ложки;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • соль и перец — по вкусу.

Картофель и лук натираем на крупной терке. И тот, и другой овощ дают большое количество сока, поэтому кладем получившуюся массу в дуршлаг и оставляем на 10 минут, чтобы он стек. Если сока слишком много, то можно дополнительно подавить его ложкой или отжать чистыми руками. Иногда вместо муки в драники кладут манку, которая впитывает лишнюю влагу и придает лепешечкам особую пышность.

Перекладываем картофель и лук в миску, добавляем муку, соль и перец, а также любые другие приправы, которые вы обычно добавляете к картофельным блюдам. Поставьте сковороду на огонь, влейте растительное масло и дождитесь, пока оно зашипит. Готовить на теплой сковороде нельзя — вы получите нечто среднее между картофельным пюре и пережаренной картошкой.

Фото: Photo by None Other on Unsplash

Массу выкладывайте большой ложкой, раздавливая ее сверху, чтобы получились лепешки. Когда драники немного схватятся с одной стороны, убавьте огонь и обжаривайте еще четыре минуты, затем переверните и обжарьте их с другой стороны. Крышкой закрывать не надо, иначе лепешки отойдут водой и не будут хрустеть. Подавайте на стол горячими, а в качестве заправки отлично подойдут сметана, грибной соус или кетчуп.

Ранее эксперты рассказали, как приготовить вкуснейшую картофельную запеканку с сыром.

Источник: edimdoma.ru.

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