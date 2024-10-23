Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности

Существует огромное количество рецептов приготовления драников, однако классика жанра — это тертый картофель и соль. Раньше белорусские хозяйки готовили их именно так, но сегодня в картофельную заготовку также добавляют лук — он нужен, чтобы лепешки не темнели и выглядели более аппетитно. А еще драники сегодня обваливают в муке, чтобы они не расползались по сковороде.