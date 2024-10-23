Белорусские хозяйки жарят умопомрачительные драники: рецепт сохранился с древности

Posted 23 октября, 12:05
Published 23 октября, 12:05
Modified 23 октября, 12:07
Updated 23 октября, 12:07
Существует огромное количество рецептов приготовления драников, однако классика жанра — это тертый картофель и соль. Раньше белорусские хозяйки готовили их именно так, но сегодня в картофельную заготовку также добавляют лук — он нужен, чтобы лепешки не темнели и выглядели более аппетитно. А еще драники сегодня обваливают в муке, чтобы они не расползались по сковороде.
Итак, для приготовления хрустящих картофельных драников нам потребуются следующие ингредиенты (порция на двоих):
Картофель и лук натираем на крупной терке. И тот, и другой овощ дают большое количество сока, поэтому кладем получившуюся массу в дуршлаг и оставляем на 10 минут, чтобы он стек. Если сока слишком много, то можно дополнительно подавить его ложкой или отжать чистыми руками. Иногда вместо муки в драники кладут манку, которая впитывает лишнюю влагу и придает лепешечкам особую пышность.
Перекладываем картофель и лук в миску, добавляем муку, соль и перец, а также любые другие приправы, которые вы обычно добавляете к картофельным блюдам. Поставьте сковороду на огонь, влейте растительное масло и дождитесь, пока оно зашипит. Готовить на теплой сковороде нельзя — вы получите нечто среднее между картофельным пюре и пережаренной картошкой.
Массу выкладывайте большой ложкой, раздавливая ее сверху, чтобы получились лепешки. Когда драники немного схватятся с одной стороны, убавьте огонь и обжаривайте еще четыре минуты, затем переверните и обжарьте их с другой стороны. Крышкой закрывать не надо, иначе лепешки отойдут водой и не будут хрустеть. Подавайте на стол горячими, а в качестве заправки отлично подойдут сметана, грибной соус или кетчуп.
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Источник: edimdoma.ru.