Беременная школьница в Екатеринбурге пришла в роддом и отказалась говорить имя отца

Posted 23 октября, 09:35
Published 23 октября, 09:35
Modified 23 октября, 09:37
Updated 23 октября, 09:37
Известно, что девочка является гражданкой Таджикистана и живет в Екатеринбурге с мамой. Она пришла в перинатальный центр на роды в 38 недель. О беременной школьнице администрация клиники сообщила правоохранителям, пишет Ура.ру.
Полицейские поговорили с матерью девочки, однако та сообщила, что узнала про ее беременность только месяц назад. Кто стал отцом ребенка — подросток отказывается говорить, сообщила только, что все было по согласию.
Напомним, в Свердловской области на 16 лет осудили мужчину, который насиловал двоих детей. Также он выплатит потерпевшим более миллиона рублей.