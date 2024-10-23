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Posted 23 октября, 09:35

Published 23 октября, 09:35

Modified 23 октября, 09:37

Updated 23 октября, 09:37

Беременная школьница в Екатеринбурге пришла в роддом и отказалась говорить имя отца

Беременная школьница в Екатеринбурге пришла в роддом и отказалась говорить имя отца

23 октября 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 15-летняя беременная школьница, пришедшая в перинатальный центр, не говорит имя отца ребенка.

Известно, что девочка является гражданкой Таджикистана и живет в Екатеринбурге с мамой. Она пришла в перинатальный центр на роды в 38 недель. О беременной школьнице администрация клиники сообщила правоохранителям, пишет Ура.ру.

Полицейские поговорили с матерью девочки, однако та сообщила, что узнала про ее беременность только месяц назад. Кто стал отцом ребенка — подросток отказывается говорить, сообщила только, что все было по согласию.

Напомним, в Свердловской области на 16 лет осудили мужчину, который насиловал двоих детей. Также он выплатит потерпевшим более миллиона рублей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Полиция#Девочка#Беременность#Перинатальный центр#Роддом#Школьница#Екатеринбург
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