Блогер Уланова из Екатеринбурга выплатит обманутым подписчикам более 4 млн

Posted 23 октября, 08:35
Published 23 октября, 08:35
Modified 23 октября, 08:37
Updated 23 октября, 08:37
Потребители, которых обманула Уланова, обратились в Роспотребнадзор. Специалисты составили коллективные иски, а также 4 заключения по искам некоторых граждан, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По первому коллективному иску суд обязал Уланову выплатить истцам более четырех миллионов рублей. Еще один коллективный иск оставили без движения из-за банкротства блогера. Истцам порекомендовали отправиться в Арбитражный суд.
Также в отношении Улановой было оформлено 15 исковых заявлений. По четырем из них суд взыскал с ответчицы более 660 тысяч рублей. Сейчас рассматриваются еще несколько дел.
Напомним, у предпринимательницы был свой интернет-магазин, где покупатели заказывали косметику, однако после оплаты они свои заказы так и не получали.
О ее деятельности стало известно в конце прошлого года. Ее подписчики массово стали обращаться в суды. Однако после этого Екатерина Уланова продолжила заниматься обманом.