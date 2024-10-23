tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 08:35

Published 23 октября, 08:35

Modified 23 октября, 08:37

Updated 23 октября, 08:37

Блогер Уланова из Екатеринбурга выплатит обманутым подписчикам более 4 млн

Блогер Уланова из Екатеринбурга выплатит обманутым подписчикам более 4 млн

23 октября 2024, 08:35
Фото: 1MI
Суд Свердловской области обязал блогера Екатерину Уланову выплатить обманутым покупателям более четырех миллионов рублей.

Потребители, которых обманула Уланова, обратились в Роспотребнадзор. Специалисты составили коллективные иски, а также 4 заключения по искам некоторых граждан, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По первому коллективному иску суд обязал Уланову выплатить истцам более четырех миллионов рублей. Еще один коллективный иск оставили без движения из-за банкротства блогера. Истцам порекомендовали отправиться в Арбитражный суд.

Также в отношении Улановой было оформлено 15 исковых заявлений. По четырем из них суд взыскал с ответчицы более 660 тысяч рублей. Сейчас рассматриваются еще несколько дел.

Напомним, у предпринимательницы был свой интернет-магазин, где покупатели заказывали косметику, однако после оплаты они свои заказы так и не получали.

О ее деятельности стало известно в конце прошлого года. Ее подписчики массово стали обращаться в суды. Однако после этого Екатерина Уланова продолжила заниматься обманом.

Блогер Уланова может быть причастна к незаконной финансовой деятельности
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Краснотурьинска купил в аптеке некачественные БАДы на 6 тысяч рублейЖитель Дагестана создал ОПГ для обмана пенсионеров из Свердловской областиВ Екатеринбурге посадили ухажера, обманувшего девушку на 14 миллионов рублей
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Обман#Роспотребнадзор#Исковое заявление#Блогер#Потребители#Иски#Потерпевшие#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика