Больше света и меньше воды: секреты правильного ухода за орхидеями осенью

Posted 23 октября, 10:20
Published 23 октября, 10:20
Modified 23 октября, 10:22
Updated 23 октября, 10:22
Уход за орхидеями осенью требует особого внимания, так как в это время года растения могут испытывать стресс из-за изменений в окружающих условиях. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам поддерживать ваши орхидеи здоровыми и красивыми.
Осенью количество солнечных часов уменьшается, поэтому важно обеспечить достаточное освещение для орхидей. Если ваши растения находятся на подоконнике, постарайтесь разместить их там, где они получают максимальное количество света. Используйте дополнительное освещение: лампы с холодным светом (например, светодиоды) могут помочь восполнить нехватку солнечного света.
Полив осенью следует корректировать с учетом изменений температуры и влажности воздуха. В этот период орхидеи требуют меньше воды, чем в летние месяцы. Орхидею нужно поливать, если субстрат высох на глубину 2-3 см. Переувлажнение приводит к гниению корней, поэтому лучше поливать реже, чем чаще.
Хочу отметить, что поливать орхидею можно с помощью погружения. Когда горшок с растениями погружаю в таз с водой. Когда поднимаю горшок, то обязательно жду, когда вся вода полностью стечет. А уже после этого оставлю горшок на место, — поделилась лайфхаком Виктория Радзевская, автор канала «Цветы в квартире и на даче — от Радзевской Виктории».
Орхидеи предпочитают стабильные температурные условия. Осенью следует следить за тем, чтобы температура в помещениях не опускалась ниже 18 градусов, и не поднималась выше 24 градусов. Важно избегать резких перепадов температуры и сквозняков, так как это может негативно сказаться на состоянии растения.
Орхидеи лучше растут при высокой влажности. Осенью отопление может высушивать воздух, поэтому использование увлажнителей воздуха или поддонов с водой и галькой может помочь поддерживать необходимый уровень. Также можно периодически опрыскивать листья орхидей, но избегайте попадания воды на цветы.
Удобрения следует вносить реже осенью, чем в летние месяцы. Обычно достаточно делать это один раз в месяц. Выбирайте специальное удобрение для орхидей и следуйте инструкции на упаковке.
Регулярно осматривайте свои орхидеи и удаляйте все сухие или поврежденные листья, чтобы предотвратить развитие болезней. Своевременная обрезка даст растению возможность сосредоточить свои силы на развитии новых побегов и цветов.
Осень — это подходящее время для пересадки орхидей. Пересаживайте их в свежий субстрат, когда увидите, что корни переплелись и растению стало тесно в своем горшке. Используйте специальный субстрат для орхидей, который обеспечивает хороший дренаж и воздухопроницаемость.
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