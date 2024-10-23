Буратино голодать не будет: как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях

Периодически проверяйте лук на наличие поврежденных головок. Если вы заметите, что какая-то из них начала гнить или сохнет, немедленно уберите ее, чтобы не дать болезни распространиться на другие головки: одна гнилая луковица способна погубить 2 килограмма урожая. Также старайтесь избегать нахождения лука рядом с картошкой и яблоками, так как эти овощи выделяют этилен, который ускоряет процесс гниения лука.