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Posted 23 октября, 11:08

Published 23 октября, 11:08

Modified 23 октября, 11:10

Updated 23 октября, 11:10

Буратино голодать не будет: как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях

Буратино голодать не будет: как правильно хранить репчатый лук в домашних условиях

23 октября 2024, 11:08
Фото: Photo by Obed Hernández on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
Репчатый лук не столь прихотлив в хранении, как, например, картофель, однако и для него необходимо создать оптимальные условия — особенно если лук лежит не в погребе, а в квартире.

Урожай лука давно убран с грядок. Если вы соблюдали основные правила — собирали луковицы в сухую погоду, тщательно сушили и перебирали — то никаких особых проблем при хранении возникнуть не должно. Но нужно помнить, что корнеплоды, которые вы планируете есть в течение зимы, должны обладать определенными качествами.

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И первое из них — достаточная сухость шейки.

Полностью вызревшие луковицы отбирают вручную, определяя на ощупь сухость каждой корневой шейки (она должна быть тонкой и издавать характерный потрескивающий звук). Именно такие головки могут сохранять свежесть вплоть до следующего урожая, — пишет автор канала «Сделай сам — своими руками».

Корневые шейки также можно обработать над пламенем свечи или газовой горелки. Огонь запечатает корневое ложе луковицы, патогены не смогут проникнуть внутрь плода и испортить его.

Второе условие, без которого невозможно длительное хранение репчатого лука, это сухость и толщина шелухи. Луковица должна быть покрыта толстым слоем шелухи. Если защитного покрова нет, то лежать овощ не будет. «Голенькие» корнеплоды необходимо съесть в первую очередь.

Фото: Photo by Doğan Alpaslan DEMİR on Unsplash

Некоторые хозяева специально оставляют у лука длинные хвостики, переплетают овощи между собой в виде косички и подвешивают к потолку в кладовках. Другой вариант — поместить луковицы в старые капроновые чулки, а затем подвесить. И в том, и в другом случае луковицы хорошо проветриваются, поэтому не портятся и не гниют.

Иногда лук хранят в ящиках, однако нельзя нагромождать слои друг на друга, чтобы не затруднять доступ воздуха. Тара должна иметь отверстия по бокам для постоянного доступа воздуха.

Периодически проверяйте лук на наличие поврежденных головок. Если вы заметите, что какая-то из них начала гнить или сохнет, немедленно уберите ее, чтобы не дать болезни распространиться на другие головки: одна гнилая луковица способна погубить 2 килограмма урожая. Также старайтесь избегать нахождения лука рядом с картошкой и яблоками, так как эти овощи выделяют этилен, который ускоряет процесс гниения лука.

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