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Posted 23 октября, 04:13

Published 23 октября, 04:13

Modified 23 октября, 04:15

Updated 23 октября, 04:15

Экс-депутат думы Екатеринбурга Евгений Боровик объявлен в международный розыск

Экс-депутат думы Екатеринбурга Евгений Боровик объявлен в международный розыск

23 октября 2024, 04:13
Бывшего чиновника городской думы Екатеринбурга Евгения Боровика объявили в международный розыск 21 октября 2024 года.

Начало розыска Боровика связано с тем, что он опубликовал в соцсетях текст, в котором положительно высказывался насчет подрыва Крымского моста. В отношении чиновника возбудили дело за призыв к терроризму, пишет «КП-Екатеринбург».

Бывший депутат был заочно арестован. В случае, если он вернется в РФ, его арестуют на 2 месяца.

Напомним, Евгений Боровик покинул РФ в конце прошлого года. Весной 2024 года ему назначили штраф за дискредитацию российской армии, размер которого составил 45 тысяч рублей.

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