Экс-депутат думы Екатеринбурга Евгений Боровик объявлен в международный розыск

Posted 23 октября, 04:13
Published 23 октября, 04:13
Modified 23 октября, 04:15
Updated 23 октября, 04:15
Начало розыска Боровика связано с тем, что он опубликовал в соцсетях текст, в котором положительно высказывался насчет подрыва Крымского моста. В отношении чиновника возбудили дело за призыв к терроризму, пишет «КП-Екатеринбург».
Бывший депутат был заочно арестован. В случае, если он вернется в РФ, его арестуют на 2 месяца.
Напомним, Евгений Боровик покинул РФ в конце прошлого года. Весной 2024 года ему назначили штраф за дискредитацию российской армии, размер которого составил 45 тысяч рублей.