Эту картофельную запеканку с сыром сметают со стола и просят добавки: устала готовить

Далее займитесь картофелем: нарежьте его крупными, но тонкими кусочками. Также можно натереть клубни на крупной терке, однако в этом случае картошка даст немало сока, поэтому получившуюся массу нужно будет хорошенько отжать. Нарезанный кусочками картофель можно будет сразу отправлять в духовку, а вот кусочки нужно будет сварить до полуготовности.