Эту картофельную запеканку с сыром сметают со стола и просят добавки: устала готовить

Posted 23 октября, 10:00
Published 23 октября, 10:00
Modified 23 октября, 11:05
Updated 23 октября, 11:05
Картофельная запеканка с сыром выглядит богато, однако секрет ее приготовления крайне прост и по плечу даже юным кулинарам, которые решили попробовать свои силы и порадовать своих близких вкусным блюдом.
Для его приготовления нам потребуются следующие продукты:
Сыр разделите на две части. Один кусочек натрите на терке. Одно яйцо выбейте в миску, добавьте майонез и всыпьте сыр, посолите, поперчите, добавьте толченый чеснок. Как следует размешайте заливку для запеканку и на время отставьте миску.
Далее займитесь картофелем: нарежьте его крупными, но тонкими кусочками. Также можно натереть клубни на крупной терке, однако в этом случае картошка даст немало сока, поэтому получившуюся массу нужно будет хорошенько отжать. Нарезанный кусочками картофель можно будет сразу отправлять в духовку, а вот кусочки нужно будет сварить до полуготовности.
Натрите второй кусок сыра и перемешайте его с картофелем, немного сыра оставьте для «шапки». Форму для запекания нужно будет смазать маслом, чтобы запеканка не пригорела. Выложите картофель с сыром, залейте ранее приготовленным соусом и засыпьте сыром.
Духовку заранее разогрейте до температуры 180 градусов, поставьте запеканку и готовьте ее около 40 минут. Затем выньте блюдо из духовки и украсьте сверху зеленью.
Вы получите очень вкусное блюдо, которым можно накормить семью на ужин, а можно и на праздничный стол подать — стыдно точно не будет. Приятного аппетита!
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Источник: kubnews.ru.