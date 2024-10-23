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Posted 23 октября, 10:00

Published 23 октября, 10:00

Modified 23 октября, 11:05

Updated 23 октября, 11:05

Эту картофельную запеканку с сыром сметают со стола и просят добавки: устала готовить

Эту картофельную запеканку с сыром сметают со стола и просят добавки: устала готовить

23 октября 2024, 10:00
Фото: Photo by Max Griss on Unsplash
Сюжет
Дом и сад
В сети можно найти множество сложных рецептов, которые потребуют не только значительных усилий и времени, но и денежных вложений. Если такие заморочки вам не по душе, предлагаем быстро приготовить вкуснейшую картофельную запеканку с сыром — получится дешево и сердито.

Картофельная запеканка с сыром выглядит богато, однако секрет ее приготовления крайне прост и по плечу даже юным кулинарам, которые решили попробовать свои силы и порадовать своих близких вкусным блюдом.

Для его приготовления нам потребуются следующие продукты:

  • картофель среднего размера — 5 штук;
  • твердый сыр (но можно взять и обычный) — 100 граммов;
  • яйца — 2 штуки;
  • майонез — 5 столовых ложек;
  • соль, перец, чеснок — по вкусу;
  • зелень для украшения.
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Сыр разделите на две части. Один кусочек натрите на терке. Одно яйцо выбейте в миску, добавьте майонез и всыпьте сыр, посолите, поперчите, добавьте толченый чеснок. Как следует размешайте заливку для запеканку и на время отставьте миску.

Далее займитесь картофелем: нарежьте его крупными, но тонкими кусочками. Также можно натереть клубни на крупной терке, однако в этом случае картошка даст немало сока, поэтому получившуюся массу нужно будет хорошенько отжать. Нарезанный кусочками картофель можно будет сразу отправлять в духовку, а вот кусочки нужно будет сварить до полуготовности.

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Натрите второй кусок сыра и перемешайте его с картофелем, немного сыра оставьте для «шапки». Форму для запекания нужно будет смазать маслом, чтобы запеканка не пригорела. Выложите картофель с сыром, залейте ранее приготовленным соусом и засыпьте сыром.

Духовку заранее разогрейте до температуры 180 градусов, поставьте запеканку и готовьте ее около 40 минут. Затем выньте блюдо из духовки и украсьте сверху зеленью.

Вы получите очень вкусное блюдо, которым можно накормить семью на ужин, а можно и на праздничный стол подать — стыдно точно не будет. Приятного аппетита!

Ранее эксперты рассказали, что нужно положить в мешки и ящики, чтобы картошка не сгнила и не проросла осенью и зимой.

Источник: kubnews.ru.

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