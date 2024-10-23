Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской области

Posted 23 октября, 13:01
Published 23 октября, 13:01
Modified 23 октября, 13:03
Updated 23 октября, 13:03
Так, одним из главных направлений экспозиции стал макет высокоскоростного восьмивагонного электропоезда, который сможет вмещать в себя до 460 пассажиров и преодолевать порядка 360 километров в час. Такие параметры будут достигнуты благодаря аэродинамической форме и алюминиевой конструкции. Кроме того, поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, устройствами интервального регулирования и цифрового управления.
Проект разрабатывается специалистами завода «Уральские локомотивы» (группа «Синара») по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Два первых поезда пустят на маршрут Москва — Санкт-Петербург уже в 2028 году. Еще несколько транспортных средств позднее отправятся из Москвы в Екатеринбург, из Москвы в Адлер, а также из Москвы в Минск.
Губернатор также показал макеты самолетов «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации. Интересно, что легкий многоцелевой самолет «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти человек или груза общей массой до двух тысяч килограммов. Планируется, что он заменит устаревшие Ан-2 и решит проблемы транспортной доступности в российских регионах. Лайнер способен развивать скорость до 300 километров в час, а ожидаемая максимальная дальность полета — 3 тысячи километров.
«Ладога» призвана стать лидером в классе самолетов вместимостью до 50 пассажиров. Самолет будут использовать на рынке межрегиональных перевозок вместо Ан-24, Ан-26 и Як-40. Предполагается, что преимуществами лайнера станут возможность взлета с грунтовых аэродромов и работа в неблагоприятных условиях. Производство наладят после 2024 года. До этого времени должна пройти сертификация.
На выставке представили и макет уникального ядерного реактора БН-1200 Белоярской АЭС. На станции уже работают крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800. Благодаря этим установкам в ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного «горючего», плутония, и увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость масштабной добычи природного урана. При этом появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива.
Известно, что строительство нового энергоблока с реактором БН-1200 начнется в 2027 году. Реализация концепции замкнутого ядерного топливного цикла обеспечит энергетическую безопасность России на столетия вперед.
Социальный блок экспозиции представлен образцами медицинского оборудования, производимыми на Урале, и макетом инновационного медицинского кластера «Академический», в котором объединились региональные и федеральные учреждения здравоохранения, в том числе медицинский вуз. Точка притяжения проекта — Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. Сообщается, что участок под застройку площадью 5,5 га в Академическом районе Екатеринбурга уже выделен. Рядом построены и все инженерные сети.
Позднее состоялась встреча Евгения Куйвашева с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где обсуждались перспективы развития Свердловской области и возможность привлечения федеральных средств на реализацию значимых проектов.
За последние 10 лет больше чем вдвое увеличен ВРП. Инвестиции возросли в 2,5 раза. Достигнут рекорд и по строительству жилья: мы превысили 3,2 миллиона квадратных метров. У нас реализуются инициативы и программы по поддержке сноса ветхого аварийного жилья. Особенно это актуально в малых городах. Если в мегаполисах есть рынок жилья, работает механизм комплексного развития территории, то в малых городах, безусловно, без нашей и федеральной поддержки сложно будет решать подобные вопросы, — подчеркнул глава региона.
В ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы высказались в поддержку необходимости включить при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов мероприятия по строительству комплекса зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, а также Областного центра реабилитации и абилитации детей-инвалидов, который позволит помогать почти шести тысячам детей ежегодно.