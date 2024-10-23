Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской области

Губернатор также показал макеты самолетов «Байкал» и «Ладога» Уральского завода гражданской авиации. Интересно, что легкий многоцелевой самолет «Байкал» рассчитан на перевозку до девяти человек или груза общей массой до двух тысяч килограммов. Планируется, что он заменит устаревшие Ан-2 и решит проблемы транспортной доступности в российских регионах. Лайнер способен развивать скорость до 300 километров в час, а ожидаемая максимальная дальность полета — 3 тысячи километров.