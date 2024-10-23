«Кто-то умер»: в Екатеринбурге черви лезут через вентиляцию в квартиры

Posted 23 октября, 12:04
Published 23 октября, 12:04
Modified 23 октября, 12:06
Updated 23 октября, 12:06
Черви создали целую колонию в вентиляционной системе дома. Через щели в решетках они попадают в квартиры и мучают жильцов, пишет Е1.
Одна из жительниц дома рассказала, что помимо опарышей из шахты идет невыносимый запах. Ей пришлось заклеить вентиляцию пакетом и скотчем, но черви продолжают вылезать и падать в пакет.
В диспетчерской службе рассказали, что уже зарегистрировали заявку. Специалисты будут обследовать шахту, скорее всего туда кто-то упал, умер и сгнил.
Напомним, в Екатеринбурге врачи смогли спасти женщину. В ее печени поселилась колония червей.