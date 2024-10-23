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Posted 23 октября, 12:04

Published 23 октября, 12:04

Modified 23 октября, 12:06

Updated 23 октября, 12:06

В Екатеринбурге жители дома на ВИЗе страдают от нашествия червей

«Кто-то умер»: в Екатеринбурге черви лезут через вентиляцию в квартиры

23 октября 2024, 12:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге жители дома на ВИЗе страдают от нашествия червей

На улице Красноуральской в районе ВИЗа в Екатеринбурге жители дома 22 замучились от нашествия червей, они лезут из вентиляции.

Черви создали целую колонию в вентиляционной системе дома. Через щели в решетках они попадают в квартиры и мучают жильцов, пишет Е1.

Одна из жительниц дома рассказала, что помимо опарышей из шахты идет невыносимый запах. Ей пришлось заклеить вентиляцию пакетом и скотчем, но черви продолжают вылезать и падать в пакет.

В диспетчерской службе рассказали, что уже зарегистрировали заявку. Специалисты будут обследовать шахту, скорее всего туда кто-то упал, умер и сгнил.

Напомним, в Екатеринбурге врачи смогли спасти женщину. В ее печени поселилась колония червей.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Жилье#Квартира#ЖКХ#Коммунальщики#ВИЗ#Коммунальные службы#Насекомые#Екатеринбург#Вентиляция
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