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Posted 23 октября, 08:46

Published 23 октября, 08:46

Modified 23 октября, 08:50

Updated 23 октября, 08:50

Кыштымский завод, УВЗ, казахи и МУП: кто судился в Свердловской области в сентябре

Кыштымский завод, УВЗ, казахи и МУП: кто судился в Свердловской области в сентябре

23 октября 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney
Изучаем картотеку арбитражных дел, рассматриваемых в Арбитражном суде Свердловской области в сентябре 2024 года.

С УВЗ требуют 40,7 миллиона рублей

В конце августа подобный иск от «Лыткаринского завода оптического стекла» к Уралвагонзаводу уже поступал в арбитраж. В сентябре взыскиваемая сумма составила 40,7 миллиона рублей по договору поставки. Пока рассмотрение дела приостановили, поскольку заявитель не подтвердил оплату госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Как и в конце лета, сейчас завод хочет отсудить долг по договору поставки.

Многомиллионный иск против двух предприятий Сысертского района

Московское ООО «ЕМА Инвест» обратилось в арбитраж Свердловской области в сентябре текущего года с намерением взыскать 256,1 миллиона рублей. Фирма под руководством Михаила Евлоева занимается предоставление финансовых услуг. Суть претензий, согласно картотеке дел, — исполнение обязательств по договорам займа и кредита.

Ответчиком стали целых два свердловских ООО из поселка Двуреченск Сысертского района — «Ключевская обогатительная фабрика» и «Ключевской завод ферросплавов». Обоими предприятиями управляет Сергей Гильварг.

195 миллионов рублей убытка

ООО «Уральские промышленные инвестиции» в лице Антона Гончарова обратилось в арбитраж в рамках корпоративного спора. Фирма хочет взыскать убытки в размере 195 миллионов рублей с Кирилла Зелютина, который ранее являлся конкурсным управляющим в нескольких десятках компаний. Однако заявление истца пока оставили без движения, поскольку не была подтверждена уплата госпошлины.

60 миллионов по договору строительного подряда

И вновь нарушения при подаче заявлений. ООО «АстраСтройИнвест» бенефициара Дмитрия Исмагилова подало в суд на ООО «Инвестиционная строительная компания», которой владеет Виктор Храпко. Однако к заявлению также не была приложена госпошлина, поэтому надеяться на взыскание 60,4 миллиона рублей ответчику в сентябре не стоит.

Банкротство из-за долга в 59,9 миллиона рублей

Дорожно-строительная компания «Урал» подала иск против «Сысертского арматурного завода». В картотеке арбитража указывается сумма в размере 59,9 миллиона рублей. Несостоятельной в перспективе фирмой руководит Ирина Дериглазова, а бенефициар — Дмитрий Кравченко.

По открытым данным, выручка за 2023 год составляет 35,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 811 тысяч рублей. Денежный поток при этом в минусе — на 6,3 миллиона рублей.

Спор с казахской фирмой из-за 47,2 миллиона рублей

На Урале разгорается арбитражный спор между екатеринбургской компанией «ФинэкспоУрал» и казахской фирмой Astana Distribution Company. Сумма взыскания с ответчика — 47,2 миллиона рублей. Указывается, что уральская компания под руководством Юлии Кузнецовой хочет отсудить средства из-за неисполнения обязательств по договорам поставки товаров. В открытых данных уточняется, что казахская фирма торгует разного рода товарами, без конкретизации.

Кыштымский завод судится из-за 25 миллионов рублей

В сентябре судья Арбитражного суда Свердловской области начали рассматривать дело в отношении московской компании ООО «Московская металлургическая компания», которой владеет и руководит Александра Андрюсевская. Истцом стал «Кыштымский медеэлектролитный завод». Он намеревается взыскать 25,2 миллиона рублей по договорам подряда. Андрей Кудрявцев — директор уральского завода по производству меди.

39,7 миллиона рублей с предпринимателей

Питерская компания ООО «Стройпроект» подала в суд, судя по картотеке арбитража, на ростовчанку Анну Пряхину и хочет взыскать с нее 39,7 миллиона рублей. Спор, возникший между компаниями из разных регионов России, относится к категории корпоративных. О деталях претензий к ИП из Ростовской области, в картотеке арбитража не сообщается.

МУП рискует стать банкротом из-за долга в 32,1 миллион рублей

В Белоярском районе Свердловской области вскоре может обанкротиться МУП «Теплоснабжение БГО», работающий под руководством Игоря Гриценко. Его долг составляется 32,1 миллион рублей, что привлекло внимание Федеральной налоговой службы. Рассмотрение дела в Арбитражном суде Свердловской области назначено на 11 ноября.

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