Кыштымский завод, УВЗ, казахи и МУП: кто судился в Свердловской области в сентябре

В конце августа подобный иск от «Лыткаринского завода оптического стекла» к Уралвагонзаводу уже поступал в арбитраж. В сентябре взыскиваемая сумма составила 40,7 миллиона рублей по договору поставки. Пока рассмотрение дела приостановили, поскольку заявитель не подтвердил оплату госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Как и в конце лета, сейчас завод хочет отсудить долг по договору поставки.