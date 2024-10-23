Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе

Posted 23 октября, 11:38
Published 23 октября, 11:38
Modified 23 октября, 11:40
Updated 23 октября, 11:40
Председатель Совета Федерации попросила градоначальника почаще ездить на общественном транспорте. Валентина Матвиенко на заседании Совфеда настоятельно рекомендовала Алексею Орлову ездить в переполненном автобусе в час-пик от ТЦ «Гринвич».
Видеозапись с выступления Матвиенко на заседании Совфеда опубликовал Telegram-канал Ural Mash.
Ранее Ксения Собчак предложила Орлову направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга.