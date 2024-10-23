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Posted 23 октября, 11:38

Published 23 октября, 11:38

Modified 23 октября, 11:40

Updated 23 октября, 11:40

Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе

Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе

23 октября 2024, 11:38
Фото: 1MI
Главу Екатеринбурга Алексея Орлова попросили в час-пик ездить на автобусе.

Председатель Совета Федерации попросила градоначальника почаще ездить на общественном транспорте. Валентина Матвиенко на заседании Совфеда настоятельно рекомендовала Алексею Орлову ездить в переполненном автобусе в час-пик от ТЦ «Гринвич».

Видеозапись с выступления Матвиенко на заседании Совфеда опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

Ранее Ксения Собчак предложила Орлову направить сборы с турналога на зимнюю уборку Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Мэр#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Инцидент
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