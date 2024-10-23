Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе

Председатель Совета Федерации попросила градоначальника почаще ездить на общественном транспорте. Валентина Матвиенко на заседании Совфеда настоятельно рекомендовала Алексею Орлову ездить в переполненном автобусе в час-пик от ТЦ «Гринвич».