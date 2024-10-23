Мэрия Екатеринбурга забронировала место под новую станцию метро

Posted 23 октября, 14:38
Published 23 октября, 14:38
Modified 23 октября, 14:40
Updated 23 октября, 14:40
Название данной станции еще не придумано, и когда будет неизвестно, так же как и неизвестно, когда в Екатеринбурге построят новые ветки метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе депутату Андрею Альшевских.
Однако тот факт, что мэрия заранее бронирует участки под будущую подземку, уже является продвижением вперед. Станция на пересечении Московской — Амундсена может стать частью ветки из Калиновского лесопарка на улицу Волгоградскую.
Третья ветка планируется менее искривленная и протяженная. Примерно по прямой с Каменных Палаток до ВИЗа.
Напомним, в Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную ветку на Уралмаше.