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Posted 23 октября, 14:38

Published 23 октября, 14:38

Modified 23 октября, 14:40

Updated 23 октября, 14:40

Мэрия Екатеринбурга забронировала место под новую станцию метро

Мэрия Екатеринбурга забронировала место под новую станцию метро

23 октября 2024, 14:38
Фото: 1MI
Мэрия Екатеринбурга забронировала участок на пересечении Амундсена — Московской — Шаумяна под строительство новой станции.

Название данной станции еще не придумано, и когда будет неизвестно, так же как и неизвестно, когда в Екатеринбурге построят новые ветки метро, рассказал вице-мэр Рустам Галямов в ответе депутату Андрею Альшевских.

Однако тот факт, что мэрия заранее бронирует участки под будущую подземку, уже является продвижением вперед. Станция на пересечении Московской — Амундсена может стать частью ветки из Калиновского лесопарка на улицу Волгоградскую.

Третья ветка планируется менее искривленная и протяженная. Примерно по прямой с Каменных Палаток до ВИЗа.

Напомним, в Екатеринбурге планируют построить новую трамвайную ветку на Уралмаше.

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