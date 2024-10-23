Московская область вошла в тройку лидеров по числу бронирований на зимний сезон

Posted 23 октября, 12:14
Published 23 октября, 12:14
Modified 29 октября, 12:17
Updated 29 октября, 12:17
По статистике от ведущих туристических операторов, количество желающих забронировать туры и отели в России на будущий зимний сезон возросло примерно на 6% в сравнении с прошлым годом, пишет regions.ru.
Так, в период с 15 октября по 15 марта самым популярным направлением стал Краснодарский край, на втором месте по популярности Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Подмосковье, на четвертом — Москва и замыкает пятерку Санкт-Петербург.