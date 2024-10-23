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Posted 23 октября, 12:14

Published 23 октября, 12:14

Modified 29 октября, 12:17

Updated 29 октября, 12:17

Московская область вошла в тройку лидеров по числу бронирований на зимний сезон

23 октября 2024, 12:14
Московская область вошла в тройку наиболее востребованных направлений для путешествий этой зимой, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

По статистике от ведущих туристических операторов, количество желающих забронировать туры и отели в России на будущий зимний сезон возросло примерно на 6% в сравнении с прошлым годом, пишет regions.ru.

Так, в период с 15 октября по 15 марта самым популярным направлением стал Краснодарский край, на втором месте по популярности Кавказские Минеральные Воды, на третьем — Подмосковье, на четвертом — Москва и замыкает пятерку Санкт-Петербург.

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