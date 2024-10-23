На вокзале в Нижнем Тагиле началось строительство досмотрового павильона

Posted 23 октября, 06:19
Published 23 октября, 06:19
Modified 23 октября, 06:47
Updated 23 октября, 06:47
Сейчас около здания вокзала установлен каркас будущего павильона. Рабочие привезли стройматериалы и оградили территорию. На ограждении также есть предупреждающий знак о том, что здесь проводятся ремонтные работы.
Напомним, досмотровый павильон в Нижнем Тагиле было решено возвести в связи с тем, чтобы обеспечить транспортную безопасность.
После установки павильона проходить на вокзал и выходить к поездам можно будет только через досмотр.