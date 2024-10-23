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Posted 23 октября, 06:19

Published 23 октября, 06:19

Modified 23 октября, 06:47

Updated 23 октября, 06:47

На вокзале в Нижнем Тагиле началось строительство досмотрового павильона

На вокзале в Нижнем Тагиле началось строительство досмотрового павильона

23 октября 2024, 06:19
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле началась установка досмотрового павильона на железнодорожном вокзале.

Сейчас около здания вокзала установлен каркас будущего павильона. Рабочие привезли стройматериалы и оградили территорию. На ограждении также есть предупреждающий знак о том, что здесь проводятся ремонтные работы.

Фото: tagilcity.ru

Напомним, досмотровый павильон в Нижнем Тагиле было решено возвести в связи с тем, чтобы обеспечить транспортную безопасность.

После установки павильона проходить на вокзал и выходить к поездам можно будет только через досмотр.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Строительство#Вокзал#Ремонтные работы#Павильон#Екатеринбург
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