Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арест

Напомним, что обвиняемому в страшном преступлении первый раз вынесли меру пресечения 5 сентября. Девочка пропала 1 сентября. Ее тело нашли в подвале дома, где она жила с отцом, 3 сентября. Силовики выяснили, что Александров изнасиловал и убил девочку.