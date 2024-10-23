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Posted 23 октября, 14:37

Published 23 октября, 14:37

Modified 23 октября, 14:39

Updated 23 октября, 14:39

Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арест

Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арест

23 октября 2024, 14:37
Сюжет
В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила Владимир Александров по решению суда останется в СИЗО до марта 2025 года.

Суд в Екатеринбурге решил продлить мужчине срок содержания в СИЗО до марта 2025 года, пишет ТАСС.

Теперь Владимир Александров может провести в СИЗО до 6 месяцев, включая уже имеющуюся меру пресечения.

Напомним, что обвиняемому в страшном преступлении первый раз вынесли меру пресечения 5 сентября. Девочка пропала 1 сентября. Ее тело нашли в подвале дома, где она жила с отцом, 3 сентября. Силовики выяснили, что Александров изнасиловал и убил девочку.

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