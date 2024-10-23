Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арест

Posted 23 октября, 14:37
Published 23 октября, 14:37
Modified 23 октября, 14:39
Updated 23 октября, 14:39
Суд в Екатеринбурге решил продлить мужчине срок содержания в СИЗО до марта 2025 года, пишет ТАСС.
Теперь Владимир Александров может провести в СИЗО до 6 месяцев, включая уже имеющуюся меру пресечения.
Напомним, что обвиняемому в страшном преступлении первый раз вынесли меру пресечения 5 сентября. Девочка пропала 1 сентября. Ее тело нашли в подвале дома, где она жила с отцом, 3 сентября. Силовики выяснили, что Александров изнасиловал и убил девочку.