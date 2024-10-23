Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября

Posted 23 октября, 05:54
Published 23 октября, 05:54
Modified 23 октября, 06:46
Updated 23 октября, 06:46
Уровень загрязнения городского воздуха был определен самой высокой концентрацией оксида углерода на ПНЗ №3 в 10:00, которая была равна 1,5 ПДК, рассказали в УГМС.
Кроме того, в 10:40 специалистами было отмечено превышение данного опасного вещества в 1,3 ПДК.
Напомним, 14 октября 2024 года в Нижнем Тагиле воздух был загрязнен на минимальном уровне, однако к вечеру показатель повысился. На следующий день, 15 октября, в городе наблюдалось превышение оксида азота.