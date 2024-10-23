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Posted 23 октября, 05:54

Published 23 октября, 05:54

Modified 23 октября, 06:46

Updated 23 октября, 06:46

Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября

Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября

23 октября 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Выбросы
Жителям Нижнего Тагила пришлось дышать вредными веществами в повышенных концентрациях 21 октября 2024 года.

Уровень загрязнения городского воздуха был определен самой высокой концентрацией оксида углерода на ПНЗ №3 в 10:00, которая была равна 1,5 ПДК, рассказали в УГМС.

Кроме того, в 10:40 специалистами было отмечено превышение данного опасного вещества в 1,3 ПДК.

Напомним, 14 октября 2024 года в Нижнем Тагиле воздух был загрязнен на минимальном уровне, однако к вечеру показатель повысился. На следующий день, 15 октября, в городе наблюдалось превышение оксида азота.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Загрязнение#Выбросы#Загрязнение атмосферы#УГМС#Екатеринбург#ПДК#Загрязнение воздуха#Превышение ПДК#Вредные выбросы
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