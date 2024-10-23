tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 17:07

Published 23 октября, 17:07

Modified 23 октября, 17:09

Updated 23 октября, 17:09

Опасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста

Опасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста

23 октября 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле было зафиксировано превышение в воздухе оксида углерода. TagilCity.ru проанализировал самые интересные арбитражные дела сентября. В городе отремонтируют 15 км теплосетей. Водители двух автобусов в Тагиле едут мимо остановок. Предполагаемый убийца 11-летней тагильчанки останется в СИЗО.

Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать опасными веществами. 21 октября концентрация оксида углерода была превышена в 1,5 раза — такие данные привело Уральское УГМС. Неделей ранее в городе было зафиксировано превышение оксида азота.

Оксид углерода превышал нормативы в 1,5 раза в Нижнем Тагиле 21 октября
Узнать подробнее

«Лыткаринский завод оптического стекла» требует с Уралвагонзавода 40,7 млн рублей. Екатеринбургская компания «ФинэкспоУрал» хочет получить с партнеров из Казахстана неустойку в 47,2 млн рублей за непоставленные товары. В Белоярском районе банкротят МУП «Теплоснабжение БГО». TagilCity.ru проанализировал самые интересные арбитражные дела сентября.

Кыштымский завод, УВЗ, казахи и МУП: кто судился в Свердловской области в сентябре
Узнать подробнее

Власти Нижнего Тагила планируют отремонтировать 15 км тепловых сетей на Вагонке. Однако средств на это в городе пока нет — в мэрии рассчитывают на помощь регионального бюджета. Однако в 2024 году городу дали лишь 258 млн рублей, которых хватило на 4 км теплотрассы.

В Нижнем Тагиле на Вагонке отремонтируют 15 километров теплосетей
Узнать подробнее

Тагильчане возмущены действиями водителей, работающих на автобусных маршрутах №25 и 27 — по какой-то причине они не останавливаются на официальных остановках, хотя там стоят люди. Вредных работников общественного транспорта уже занесли в «Черный список Тагила».

В Нижнем Тагиле водители автобусов №25 и 27 едут мимо остановок
Узнать подробнее

Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила, останется в СИЗО до марта 2025 года — суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом он находится с 5 сентября.

Обвиняемому в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила продлили арест
Узнать подробнее
Читайте также:
Прощание с Настей Якиной, формальдегид, День пенсионера в Тагиле и изношенные сетиУплывшая квартира, жуткие выбросы, ледовый городок в Тагиле, дед-убийца и суперлуниеТюрьмы Тагила, гуманитарная помощь, травля в школе и невидимые выбросы
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Суд#Убийство#Ремонт#Арбитражный суд#ЖКХ#СИЗО#Жалобы#Общественный транспорт#Теплотрасса#Водители автобусов#Екатеринбург#Арбитражные дела#Вредные выбросы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика