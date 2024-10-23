Опасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста

Posted 23 октября, 17:07
Published 23 октября, 17:07
Modified 23 октября, 17:09
Updated 23 октября, 17:09
Жителям Нижнего Тагила снова пришлось дышать опасными веществами. 21 октября концентрация оксида углерода была превышена в 1,5 раза — такие данные привело Уральское УГМС. Неделей ранее в городе было зафиксировано превышение оксида азота.
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