Опасные выбросы в Тагиле, ремонт теплосетей, нерадивые водители и продление ареста

Власти Нижнего Тагила планируют отремонтировать 15 км тепловых сетей на Вагонке. Однако средств на это в городе пока нет — в мэрии рассчитывают на помощь регионального бюджета. Однако в 2024 году городу дали лишь 258 млн рублей, которых хватило на 4 км теплотрассы.