Педагоги школы в поселке Мартюш будут искать в телефонах учеников «плохие картинки»

Posted 23 октября, 11:11
Published 23 октября, 11:11
Modified 23 октября, 11:13
Updated 23 октября, 11:13
Проверять телефоны школьников учителя будут на наличие «плохих картинок». Известно, что такую меру решили провести после инцидента в школе, однако подробности о нем не сообщаются, пишет «КП-Екатеринбург».
Родители семиклассников не знают, что произошло в школе, после чего сотрудники решили просматривать телефоны, соцсети и переписки.
Законные представители подростков придерживаются мнения, что педагоги не имеют права изучать чужие телефоны и дети могут не давать им «на проверку» свои гаджеты.
Напомним, в школе Каменска-Уральского после того, как у ученика на уроке загорелся телефон, школьникам запретят пользоваться телефонами.