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Posted 23 октября, 11:11

Published 23 октября, 11:11

Modified 23 октября, 11:13

Updated 23 октября, 11:13

Педагоги школы в поселке Мартюш будут искать в телефонах учеников «плохие картинки»

Педагоги школы в поселке Мартюш будут искать в телефонах учеников «плохие картинки»

23 октября 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
В поселке Мартюш в Свердловской области учителя Бродовской школы будут проверять телефоны учеников седьмого класса. Об этом предупредили 23 октября 2024 года.

Проверять телефоны школьников учителя будут на наличие «плохих картинок». Известно, что такую меру решили провести после инцидента в школе, однако подробности о нем не сообщаются, пишет «КП-Екатеринбург».

Родители семиклассников не знают, что произошло в школе, после чего сотрудники решили просматривать телефоны, соцсети и переписки.

Законные представители подростков придерживаются мнения, что педагоги не имеют права изучать чужие телефоны и дети могут не давать им «на проверку» свои гаджеты.

Напомним, в школе Каменска-Уральского после того, как у ученика на уроке загорелся телефон, школьникам запретят пользоваться телефонами.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Дети#Свердловская область#Педагоги#Школа#Смартфоны#Родители#Предупреждение#Телефоны#Поселок#Екатеринбург
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