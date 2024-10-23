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Posted 23 октября, 06:42

Published 23 октября, 06:42

Modified 23 октября, 06:44

Updated 23 октября, 06:44

Подросток в Нижнем Тагиле провалился в открытый колодец

Подросток в Нижнем Тагиле провалился в открытый колодец

23 октября 2024, 06:42
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 13-летний мальчик упал в открытый колодец на Руднике. Происшествие случилось 19 октября 2024 года.

Школьник шел из магазина домой и в какой-то момент угодил в люк, который был открыт. Мальчик едва сумел удержаться на руках, не оказавшись при этом на дне, пишет ИА «Между строк».

Подросток получил несколько ссадин и ушибов, медпомощь не понадобилась. Его отец потребовал, чтобы коммунальщики вернули крышку люка на место. Вскоре колодец был закрыт.

Напомним, 18 октября 2024 года в Нижнем Тагиле дети решили проверить прочность льда на водоеме в парке. Одна девочка в итоге упала, но сумела выбраться из воды самостоятельно.

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