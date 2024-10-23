Подросток в Нижнем Тагиле провалился в открытый колодец

Posted 23 октября, 06:42
Published 23 октября, 06:42
Modified 23 октября, 06:44
Updated 23 октября, 06:44
Школьник шел из магазина домой и в какой-то момент угодил в люк, который был открыт. Мальчик едва сумел удержаться на руках, не оказавшись при этом на дне, пишет ИА «Между строк».
Подросток получил несколько ссадин и ушибов, медпомощь не понадобилась. Его отец потребовал, чтобы коммунальщики вернули крышку люка на место. Вскоре колодец был закрыт.
Напомним, 18 октября 2024 года в Нижнем Тагиле дети решили проверить прочность льда на водоеме в парке. Одна девочка в итоге упала, но сумела выбраться из воды самостоятельно.