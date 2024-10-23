Посетители кафе в Богдановиче устроили массовую драку

Posted 23 октября, 03:35
Published 23 октября, 03:35
Modified 23 октября, 03:37
Updated 23 октября, 03:37
По словам очевидца, во время потасовки один из участников упал на землю. Его подняли и посадили на скамейку. Сообщается, что мужчина в результате драки скончался, пишет Ура.ру.
Причина конфликта в настоящий момент неизвестна. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства Константин Мирошниченко доложит о ходе следствия главе СК Александру Бастрыкину.
Напомним, в Екатеринбурге подрались два ученика гимназии, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.