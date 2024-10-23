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Posted 23 октября, 03:35

Published 23 октября, 03:35

Modified 23 октября, 03:37

Updated 23 октября, 03:37

Посетители кафе в Богдановиче устроили массовую драку

Посетители кафе в Богдановиче устроили массовую драку

23 октября 2024, 03:35
Фото: Изображение Midjourney
В Богдановиче произошла драка между посетителями кафе на улице Гагарина. Происшествие случилось ночью 20 октября 2024 года.

По словам очевидца, во время потасовки один из участников упал на землю. Его подняли и посадили на скамейку. Сообщается, что мужчина в результате драки скончался, пишет Ура.ру.

Причина конфликта в настоящий момент неизвестна. В Следкоме возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства Константин Мирошниченко доложит о ходе следствия главе СК Александру Бастрыкину.

Напомним, в Екатеринбурге подрались два ученика гимназии, в результате чего у одного из них оказался сломан позвоночник.

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