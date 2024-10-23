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Posted 23 октября, 16:05

Published 23 октября, 16:05

Modified 23 октября, 16:07

Updated 23 октября, 16:07

В Екатеринбурге из окна высотки выпала пожилая женщина

Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки на улице Академика Парина в Екатеринбурге

23 октября 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге из окна высотки выпала пожилая женщина

Труп пожилой женщины обнаружен во дворе многоэтажного дома на улице Академика Парина в Екатеринбурге. На месте работают представители Росгвардии.

На вид женщине около 60 лет. Происшествие случилось в жилом комплексе Eleven, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Гибель женщины констатировали медики скорой помощи. Сейчас обстоятельства трагического инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Следственном комитете комментарии по поводу смерти человека пока не дали.

Ранее из окна многоэтажки на Вые в Нижнем Тагиле выпал человек.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Правоохранительные органы#Многоэтажный дом#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Выпала из окна
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