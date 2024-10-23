Пожилая женщина выпала из окна многоэтажки на улице Академика Парина в Екатеринбурге

Posted 23 октября, 16:05
Published 23 октября, 16:05
Modified 23 октября, 16:07
Updated 23 октября, 16:07
На вид женщине около 60 лет. Происшествие случилось в жилом комплексе Eleven, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Гибель женщины констатировали медики скорой помощи. Сейчас обстоятельства трагического инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Следственном комитете комментарии по поводу смерти человека пока не дали.
Ранее из окна многоэтажки на Вые в Нижнем Тагиле выпал человек.