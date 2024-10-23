Проезд во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт из-за проводящихся работ

Напомним, в Нижнем Тагиле начнут разбирать дорожные ограждения, установленные вдоль тротуаров. Согласно новым критериям ГОСТов, улицы должны быть более просторными. Убирать дорожные объекты в городе начнут с Красногвардейской улицы.

Ограничение проезда связано с дорожно-ремонтными работами, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

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