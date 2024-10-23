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Posted 23 октября, 04:38

Published 23 октября, 04:38

Modified 23 октября, 04:40

Updated 23 октября, 04:40

Проезд во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт из-за проводящихся работ

Проезд во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт из-за проводящихся работ

23 октября 2024, 04:38
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»
В Дзержинском районе Нижнего Тагила временно ограничен проезд для автомобилей на Валегинской улице около дома №7.

Ограничение проезда связано с дорожно-ремонтными работами, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Водителям автомобилей рекомендуют заранее выбирать объездную дорогу.

Напомним, в Нижнем Тагиле начнут разбирать дорожные ограждения, установленные вдоль тротуаров. Согласно новым критериям ГОСТов, улицы должны быть более просторными. Убирать дорожные объекты в городе начнут с Красногвардейской улицы.

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