Проезд во дворе на Вагонке в Нижнем Тагиле закрыт из-за проводящихся работ

Posted 23 октября, 04:38
Published 23 октября, 04:38
Modified 23 октября, 04:40
Updated 23 октября, 04:40
Ограничение проезда связано с дорожно-ремонтными работами, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Водителям автомобилей рекомендуют заранее выбирать объездную дорогу.
Напомним, в Нижнем Тагиле начнут разбирать дорожные ограждения, установленные вдоль тротуаров. Согласно новым критериям ГОСТов, улицы должны быть более просторными. Убирать дорожные объекты в городе начнут с Красногвардейской улицы.