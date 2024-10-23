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Posted 23 октября, 11:26

Published 23 октября, 11:26

Modified 23 октября, 11:28

Updated 23 октября, 11:28

В пятиэтажке в Сухом Логу взорвался газ

Пятилетняя девочка была одна дома во время взрыва газа в пятиэтажке в Сухом Логу

23 октября 2024, 11:26
Фото: 1MI

В пятиэтажке в Сухом Логу взорвался газ

В Сухом Логу взорвался газ в квартире пятиэтажного дома. Происшествие случилось 23 октября 2024 года.

В результате взрыва в двух квартирах и в подъезде пострадали окна. Возгорания и разрушения здания не произошло, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

На месте работают сотрудники экстренной службы. Из дома были эвакуированы 70 жильцов. Известно, что в квартире, где был взрыв, в момент ЧП была дома пятилетняя девочка, ее родители отсутствовали.

Ребенок почуял запах газа, однако за мгновения до взрыва она пошла в ванную вымыть руки, поэтому осталась жива, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле случился взрыв дома на Сибирской улице, в результате которого погибли 11 человек. Поврежденное здание было решено полностью снести.

3 человека погибли при взрыве бытового газа в Тамбовской области
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