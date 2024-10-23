Пятилетняя девочка была одна дома во время взрыва газа в пятиэтажке в Сухом Логу

Posted 23 октября, 11:26
Published 23 октября, 11:26
Modified 23 октября, 11:28
Updated 23 октября, 11:28
В результате взрыва в двух квартирах и в подъезде пострадали окна. Возгорания и разрушения здания не произошло, рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
На месте работают сотрудники экстренной службы. Из дома были эвакуированы 70 жильцов. Известно, что в квартире, где был взрыв, в момент ЧП была дома пятилетняя девочка, ее родители отсутствовали.
Ребенок почуял запах газа, однако за мгновения до взрыва она пошла в ванную вымыть руки, поэтому осталась жива, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, 1 августа 2024 года в Нижнем Тагиле случился взрыв дома на Сибирской улице, в результате которого погибли 11 человек. Поврежденное здание было решено полностью снести.